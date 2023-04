Azcón y Lambán llevan la sequía a la precampaña con acusaciones cruzadas y prometiendo ayudas

La batalla política de PSOE y PP por la sequía ha saltado de lleno a la precampaña de las elecciones del próximo 28 de mayo tanto a nivel nacional como en el ámbito aragonés. Mientras una tímida llovizna regaba parte de la Comunidad en la mañana de este sábado, los principales líderes políticos se acusaban mutuamente de los problemas de la gestión hídrica.

El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, se ha ido este sábado a Tabernas de Isuela, una pedanía de Huesca, donde ha reclamado ayudas directas inmediatas a los agricultores y ganaderos ante la pérdida generalizada de rentas por la merma en la cosecha, "que amenazan la supervivencia de las explotaciones agrarias".

"Es necesario que haya ayudas directas. De lo contrario, muchas explotaciones van a tener que cerrar”

La sequía es "el problemas más acuciante que tiene el sector primario, como "no se recordaba en décadas", ha declarado Azcón antes de asistir al foro 'El agua: riqueza y desarrollo’.

“No es suficiente que se modifique la PAC ni tampoco los créditos blandos y las bonificaciones fiscales, es necesario que haya ayudas directas. De lo contrario, muchas explotaciones van a tener que cerrar y el daño coyuntural que pueda producir la sequía se convertirá en estructural”, ha lamentado el líder popular.

"Queremos pedirle al Gobierno de Lambán y también al Gobierno de Sánchez que pasen de las palabras a los hechos y ayuden al sector primario", ha dicho, acompañado por el número dos del partido en Aragón, Ana Alós; el presidente provincial, Gerardo Oliván, y el parlamentario Eloy Suarez.

Respuesta de Lambán

No ha tardado en responderle el líder de los socialistas aragoneses y presidente de la Comunidad. Javier Lambán, que se ha reunido con agrupaciones vecinales del barrio de Las Fuentes acompañado por la candidata socialista al Ayuntamiento de la capital aragonesa, Lola Ranera, ha asegurado que ni el Gobierno aragonés ni el de España van a dejar "desamparados" a estos colectivos. Aunque no ha dicho ni cuándo ni cómo se van a articular las mencionadas ayudas, "no se puede demorar mucho" en el tiempo porque la situación se está viviendo con "verdadera angustia".

"La política hidráulica es más que regar macetas y flores. Requiere patear el territorio, conocerlo y aprenderse la historia"

El dirigente socialista ha acusado a Azcón de "sacar provecho electoral" de las "desgracias ajenas" y lanzar "ocurrencias de última hora", en lugar de "tomarse en serio" los problemas como está haciendo el consejero de Agricultura, Joaquín Olona.

El presidente autonómico ha cargado contra Azcón por sus declaraciones sobre política hidráulica. Ha dicho que sus valoraciones ponen en evidencia su "desconocimiento" de la realidad de Aragón y demuestran que cada día más la Comunidad "le viene muy grande". "La política hidráulica es más que regar macetas y flores. Requiere patear el territorio, conocerlo y aprenderse la historia", ha afirmado.

La polémica de Doñana en el debate nacional

A nivel nacional, el debate PP- PSOE sobre el agua también ha centrado el discurso electoral de este sábado. En el centro de la polémica estaba la propuesta de los populares -apoyada por Vox- para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

En los actos preelectorales celebrados este sábado en diferentes ciudades, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, han confrontado sus modelos sobre el agua y la política medioambiental.

"Si tú piensas que todos van conduciendo en dirección contraria, salvo tú, a lo mejor eres tú el que estás equivocado"

Pedro Sánchez, este sábado en Úbeda EP

Sánchez ha dedicado buena parte de su discurso en Úbeda (Jaén) al "atropello" de Doñana y ha advertido al PP de que se ha quedado solo con "su arrogancia" y el "negacionismo climático" de Vox, ya que no le acompaña ni la ciencia, ni la Unesco, ni los regantes "legales", preocupados por el daño reputacional, ni Comisión Europea.

"Si tú piensas que todos van conduciendo en dirección contraria, salvo tú, a lo mejor eres tú el que estás equivocado"; "Se puede tener mayoría parlamentaria, pero no se tiene derecho a cargarse un tesoro que es patrimonio mundial", ha denunciado.

"Nos preocupa el agua desde hace años y en la agenda del PP ocupa un eje central"

Sin embargo, el líder del PP ha echado en cara a Sánchez que se preocupe ahora por el agua y se ha comprometido a aprobar un pacto nacional del agua "que garantice la planificación hidrológica y la inversión, que solucione los problemas y cumpla los objetivos medioambientales, sociales y económicos fomentando el consenso y acabando con el enfrentamiento" por este recurso.

Núñez Feijóo durante un mitin en Murcia Efe

"Nos preocupa el agua desde hace años y en la agenda del PP ocupa un eje central", ha defendido Núñez Feijóo durante un mitin en Murcia con los candidatos a las 45 alcaldías de esa región, en el que ha dicho que a Sánchez "le preocupa el clima ahora, pero el clima electoral".

"Somos y seremos siempre un partido de Estado en el Gobierno y en la oposición, que intenta solucionar problemas que no ha creado poniendo los intereses de la gente por encima de todo, de errores, insultos e irresponsabilidades de otros, como hemos hecho con la ley del solo sí es sí", ha añadido.

Garzón, en Zaragoza

Por su parte, el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha dicho antes de asistir a un acto en Zaragoza para presentar las listas de su formación, que gobiernos como el de Moreno Bonilla con su propuesta sobre los regadíos en Doñana o el del socialista Javier Lambán, en Aragón, con el proyecto de la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal por Canal Roya, suponen una “amenaza ecológica”.