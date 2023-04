Aragón renuncia a una partida extra de diez millones de la UE para la unión de estaciones

Aragón ha renunciado a destinar otros diez millones de fondos europeos a la unión de las estaciones de Candanchú, Astún y Formigal, aprovechando la convocatoria extraordinaria de los planes de sostenibilidad turística de 2023. Aunque la DGA instó a las dos entidades promotoras, la Mancomunidad del Valle del Aragón y la Diputación de Provincial de Huesca (DPH), a solicitar esta inyección adicional, a la hora de valorarla junto a la Secretaría de Estado de Turismo el pasado miércoles decidieron descartar esta asignación millonaria ante la polémica que afecta al proyecto. La decisión no pone en riesgo la infraestructura, dado que su financiación está garantizada de antemano por las arcas autonómicas.

Su decisión viene avalada por el propio posicionamiento del presidente de la DPH, el socialista Miguel Gracia, quien en una carta remitida a finales de marzo a la presidenta de Aramón y consejera de Economía, Marta Gastón, y con copia al vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, trasladó su renuncia de facto a los cuatro millones adicionales solicitados, con la petición expresa de redistribuirlo a otros proyectos.

Y no lo planteó porque se desmarque de la unión de estaciones, sino por la tesis que mantiene desde hace semanas de que se pueda perder el dinero, al igual que los 26,4 millones de la UE asignados en 2022 por el riesgo que, a su juicio, hay de no poder justificar a tiempo la inversión. "No debe priorizar en ningún caso nuestra petición a la vista de la dificultad para acometer las inversiones que comprende el proyecto", indica en la misiva.

En concreto, la DGA quiso aprovechar la convocatoria extraordinaria de 2023 para rebajar su aportación a la unión de las tres estaciones, valorada en 58 millones y de los cuales se ha comprometido a sufragar 37,4, mientras los fondos de la UE cubren otros 34,4 y la DPH, los 3 restantes.

Para ello, la citada mancomunidad presentó a la convocatoria extraordinaria de 2023 una petición extra de 6 millones para la unión Astún-Candanchú y la DPH, otros 4 para Astún-Formigal. Ambas se tramitaron cuando expiraba el plazo, el 6 de marzo, junto a otras 22 propuestas de todo tipo de entidades locales aragonesas.

Entre todas ellas, la Secretaría de Estado de Turismo y la Dirección General de Turismo elegirán las que se consideren óptimas y se le asignarán los 21,7 millones de fondos de la UE que le corresponden a Aragón, según pudo saber este diario. El Ministerio de Industria no quiso pronunciarse y manifestó que su valoración quedará fijada en una próxima conferencia sectorial, aún sin fecha, en la que se oficialice el reparto.

Fuentes oficiales de la DGA subrayaron que la decisión de no asignar más fondos europeos a la unión de estaciones se fundamenta en las "dudas" que ha surgido en el propio Pirineo sobre una infraestructura considerada estratégica. Recordaron la postura de la DPH en su carta y subrayaron que la valoración de las propuestas a la hora de establecer si son o no aptas de recibir los fondos europeos se hace en función de las prioridades del territorio.

Lambán considera "mala noticia" que Jaca cuestione el proyecto

El presidente aragonés, Javier Lambán, calificó ayer de «mala noticia» que el Ayuntamiento de Jaca haya puesto en cuestión, por práctica unanimidad de Astún y Formigal por Canal Roya. Confesó que no esperaba tal polémica y se mostró "sorprendido" por la postura de la corporación, ya que en diciembre mostró su respaldo a la iniciativa por escrito, como hicieron el resto de comarcas y consistorios. "No es una cuestión baladí que el Ayuntamiento más importante del Pirineo no apoye el proyecto, vamos a ver lo que pasa", afirmó.

También mostró su "sorpresa" el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, quien destacó que ningún grupo municipal votó en contar de la resolución enmedada por el PSOE. Gracia achacó el desmarque de la corporación jacetana a la "presión social".

Mientras, el apoyo de la Asociación de Empresarios del Valle de Tena al proyecto ha provocado que algunos de sus socios, gran parte del colectivo de guías de montaña, dejen la entidad. En un comunicado firmado por siete de ellos critican que se use su representatividad para apoyar un plan con el que discrepan.