Los empresarios del valle de Tena apoyan la unión de estaciones con solo un voto en contra

Los empresarios del valle de Tena consideran "irrenuncible" el proyecto de la unión de estaciones, que permitirá conectarlos con las pistas de esquí del valle del Aragón, por "el impacto positivo en la economía y la sociedad" de los dos territorios. Así lo han manifestado tras la asamblea general extraordinaria convocada este martes en Formigal para mostrar su postura al respecto.

A la reunión han asistido una treintena de miembros de la Asociación Turística Valle de Tena, que han celebrado una votación. La mayoría se ha pronunciado a favor del proyecto y solo se han contabilizado un voto en contra y una abstención. En la asamblea había empresarios de hoteles, bares, restaurantes y comercios, la estación de Formigal o la escuela de esquí. Según ha explicado su presidente, Jesús Pellejero, detrás del colectivo "hay 2.500 empleos".

Previamente, representantes de Aramón han explicado de forma detallada el proyecto de la telecabina que unirá Astún y Candanchú por Canal Roya y los trámites previos, entre ellos la declaración como Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA), que incluye el Estudio de Impacto Ambiental. "En este sentido, se han despejado las dudas y consultas que algunos de los asociados tenían sobre las características de la instalación, ha señalado la asociación.

La asamblea ha tenido lugar a 24 horas de la reunión en el Pignatelli de la comisión de seguimiento del convenio para la unión de las estaciones del valle de Tena y el valle del Aragón, firmado el 14 de febrero por la DGA, la Diputación de Huesca y las empresas Aramón Formigal y Eivasa. El encuentro se celebra a petición de la Diputación, promotora de la obra y receptora de los 26 millones de euros de fondos europeos, con el objetivo de despejar las dudas sobre los plazos de la obra y el riesgo de perder los fondos en caso de incumplimiento del calendario.

El presidente de los empresarios turísticos del valle de Tena, Jesús Pellejero, dice "no entender el problema de los plazos". "Tenemos el dinero y el proyecto. Aragón no puede echar a perder esto, es un tema estratégico. No podemos presumir de tener el 30% del dominio esquiable de España y no ser líderes", ha declarado tras la asamblea.

En su opinión, aunque es necesario realizar una tramitación administrativa previa, la obra civil en sí es "rápida". "No lleva muchos meses poner 22 pilonas, que se hace con helicóptero y en paralelo se fabrica la telecabina". Él confía en que la comisión de seguimiento decida mañana "tirar para adelante".

Los empresarios han coincidido además en la necesidad de trasladar la realidad de un proyecto "del territorio y para el territorio", y de hacer partícipe del mismo a la sociedad "mediante acciones que aporten datos fidedignos frente a la desinformación que se está extendiendo". El objetivo es "demostrar que es bueno para el valle y asentará población", en palabras de Pellejero.

En el comunicado hecho público tras la asamblea, la asociación recuerda que, "además de procurar la sostenibilidad de la vida en el territorio, minimiza el impacto ambiental que una instalación de este tipo tiene sobre el terreno". También menciona que el deporte de nieve "ha mantenido la vida en los valles hasta ahora y que impulsa la generación del 12% del PIB de la provincia de Huesca en la temporada de esquí".