Hombres por la Igualdad en Aragón: "Nuestro objetivo final es desaparecer porque ya no seamos necesarios"

Cuando José Vitoria se casó en los años 70 recuerda que el primer día en su nueva casa en Zaragoza se sentía un "inútil" porque se lo tenían que dar todo hecho.

"Si te enseñan de niño es una cosa natural. Yo tuve que aprender de más mayor cómo se cuidaba un hogar, a hacer la comida... No solo lo acepté muy bien sino que me pareció que era lo justo y correcto", dice el hoy secretario de la Asociación Hombres por la Igualdad en Aragón.

El caso de José María Galdó, vicepresidente de dicha Asociación, es diferente. Creció desde la igualdad con una madre decidida a educar a sus hijos sin diferencias. "A los varones para que no tuviéramos que depender nunca de una mujer y a las hijas para que no tuvieran que depender económicamente de un hombre", señala. Y añade: "No somos responsables de la educación que hemos recibido. Nuestros padres nos han dado la mejor que pudieron en un tiempo, una sociedad y con unos valores determinados. Pero sí somos responsables de analizarlo y si creemos que hay que cambiar, intentarlo porque vamos a ser responsables en lo que transmitamos".

Para el presidente de Hombres por la Igualdad, Teófilo Martín, la sociedad española ha dado avances significativos en la igualdad de género, pero cree que todavía queda mucho camino por recorrer. "Por ejemplo, hay mayor conciencia a la hora de afrontar la paternidad. Por el contrario, en el tema de cuidados la mujer todavía hoy dedica entre 2-3 horas más diarias a esas labores, según las estadísticas. Y tenemos una doble vertiente: hay una resistencia por parte de muchos hombres a esa igualdad y una manera de vivir la sexualidad que tiene que ver con la pornografía. Se siente un cierto retroceso en cómo se viven las relaciones afectivo-sexuales entre hombres y mujeres", explica. De ahí que considere más necesaria que nunca la asociación que preside.

Hombres por la Igualdad en Aragón -que también existe en otras comunidades autónomas- nació en 2007. En la actualidad, cuenta con 40 socios, pero son muchas las personas que colaboran con la Asociación. En cuanto a los perfiles, la mayoría de los hombres están relacionados con la educación (son maestros, profesores de Secundaria y de Universidad) aunque hay un amplio abanico de profesionales (abogados, médicos, funcionarios, trabajadores sociales, arquitectos...). "Estamos satisfechos. Llevamos 15 años, no hemos desaparecido y hemos conseguido relevancia ante las instituciones", resalta Galdó, uno de sus fundadores. "Comprendimos que había que trabajar con los hombres para desarrollar el mismo camino que habían hecho las mujeres y, en un momento determinado, poder confluir y caminar juntos", rememora.

Entre sus objetivos destaca el desarrollar un modelo de masculinidad positivo, respetuoso, igualitario y más libre que luche contra todo tipo de discriminación por razón de sexo. Galdó sostiene que es difícil encontrar un referente masculino atractivo para los chicos jóvenes. "Así como las mujeres sí que tienen referentes de féminas que han roto los esquemas y han tirado para adelante, hombres hay poquísimos. Y si alguno ha roto los esquemas, los han orillado para que no se note tanto", afirma.

José Vitoria habla de que vivimos en una estructura de patriarcado y que por "justicia e igualdad" los hombres tienen que ceder sus "privilegios". Pero, al mismo tiempo, esa masculinidad hegemónica también les perjudica al ostentar el poder a cambio de renunciar a los sentimientos. "Va a jugar en contra de aquellos hombres que queremos ser de otra manera. Nos mandan que seamos triunfadores, fuertes, proveedores y protectores. Y el hombre que no triunfa, ¿ya no es hombre?", se pregunta el secretario de la Asociación, quien admite que a pesar de que la sociedad ha mejorado hay varones que no están por la igualdad entre hombres y mujeres. "Todavía hay muchos hombres machistas. ¿Cuántos asesinatos intrafamiliares hay?", incide.

Mientras, el vicepresidente pone el acento en la necesidad de un sistema educativo que forme en igualdad a los escolares desde edades muy tempranas. "Nosotros trabajamos por otro tipo de masculinidad. Una masculinidad que sea más igualitaria y corresponsable, que no se base en la fuerza y el poder", remarca José María Galdó, docente ya jubilado al igual que Vitoria.

A lo largo de estos 15 años, muchas son las actividades que han desarrollado. La última fue la jornada 'Pagar por sexo. ¿Nos hace más hombres? Análisis crítico del demandante de prostitución', celebrada en Zaragoza el pasado enero. En 2008 organizaron el I Congreso Nacional de Hombres por la Igualdad (en el Paraninfo) y en 2010, el II Congreso Nacional sobre espacios públicos en equidad. También han puesto en marcha talleres de igualdad en centros de personas mayores, formación del profesorado, el programa construyendo igualdad (en colaboración con el IAM y el Departamento de Educación) en centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de la Comunidad aragonesa o un proyecto de aprendizaje en la cárcel de Daroca, entre otras actuaciones.

Además, una vez al mes se reúnen los socios de la Asociación y hacen debates internos. "Y formamos parte del Observatorio de Violencia contra la Mujer del Gobierno regional y del Consejo sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza", añade Galdó, para quien el objetivo final de Hombres por la Igualdad en Aragón sería poder desaparecer. "Por que ya no fuéramos necesarios", concluye.