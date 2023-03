Repollés confirma que no seguirá en política la próxima legislatura

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado este martes que no seguirá en política la próxima legislatura y ha reiterado su deseo de volver a retomar su trabajo anterior (es ginecóloga). "Creo que está terminada mi etapa", ha afirmado, tras este "paréntesis" al frente del Departamento desde mayo de 2020, tras la primer ola de covid: "Y me voy a dedicar a mi proyecto de vida, que es mi profesión, donde creo que también puedo desarrollar una buena labor". "Era una decisión que estaba tomada desde el principio pero, por supuesto, por responsabilidad terminaré los días que me queden en este Departamento con la misma implicación que el primer día", ha señalado Repollés durante la inauguración de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

"Mi entrada en política fue abrupta, no entraba dentro de mi proyecto de vida", ha asegurado: "Fue una circunstancia especial de la que no me arrepiento en absoluto. He tenido la oportunidad de poder gestionar esta pandemia". De hecho, Repollés tomó las riendas de la Consejería de Sanidad en mayo de 2020, tras la dimisión de su predecesora, Pilar Ventura, motivada por las reacciones de rechazo de sindicatos médicos y colegios profesionales a sus polémicas declaraciones en el pleno de la Cortes, donde manifestó que el confeccionar batas con bolsa de basura ante la falta de equipos de protección suponía un "estímulo" para los sanitarios.

"Entré en plena pandemia, hemos trabajado bien, en equipo, he aprendido muchísimo de la clase política como, sobre todo, de mis compañeros en el Departamento de Sanidad", ha afirmado. Y ha añadido: "Hemos podido poner en marcha proyectos muy ilusionantes, que ya están consolidados y pueden seguir adelante".