Tras la apertura del centro de salud del barrio Jesús: “Nos vendieron que habría pediatra por la tarde y no es cierto”

Lleva 6 días abierto y ha comenzado su actividad con normalidad en un barrio que lo ha recibido con los brazos abiertos. El nuevo centro de salud del barrio Jesús, en Zaragoza, cumple una reivindicación histórica y tiene como objetivo aliviar la presión sanitaria de los centros de Arrabal y la Jota en un distrito en crecimiento.

“Esta zona ha crecido mucho y en el C.S La Jota había mucha gente, así que han hecho muy bien abriendo el centro nuevo”, dice Julia, que acudía por primera vez con su hijo de 11 años. “Tenemos la misma pediatra y la misma enfermera de pediatría porque han venido del C.S. Arrabal y hemos continuado con los mismos horarios”, señala Pili Pontaque, madre de un niño de 5 años que también se acercaba al médico por primera vez en su nuevo centro.

“El doctor nos ha dedicado más tiempo para conocernos y ver nuestro historial”, explica Iñaki, que ha tenido que cambiar de facultativo. “Nos pilla a la misma distancia de casa que nuestro centro de salud anterior y conservamos los mismos médicos”, apunta Jéssica Aliaga. “Esperamos que el cambio sirva para reducir las listas de espera”, añade, para seguidamente comprobar que, efectivamente, puede pedir cita con su médico para dentro de dos días frente las cinco semanas que le daban hace unos días en el C.S La Jota.

Jéssica Aliaga, vecina del barrio Jesús, acude por primera vez al nuevo centro de salud. M.O.

Las primeras quejas

Sin embargo no todo son parabienes y después de tan solo 6 días de actividad ya hay algunas quejas. “He tenido que hacer mucha fila porque era la misma para pedir cita que para hacer trámites administrativos”, se lamenta Rocío, que también se acercaba por primera vez a este centro derivada del C.S. Arrabal. “No veo bien que traigan a los médicos de otros centros de salud porque así no habrá mejora. Tendrían que haber puesto médicos nuevos y no quitarlos de otros sitos”, se queja José Sebastián, que ya ha tenido que venir dos veces.

“He venido porque tenía cita en este centro para hoy pero resulta que el médico que me tiene que atender no está aquí sino en el Arrabal, por lo que tengo que volver a que me atienda allí. Sin embargo, mi tarjeta sanitaria ya pertenece al nuevo centro. Es una chapuza increíble”, dice, molesto Juan José Conti. “Yo no me quería cambiar de centro. Llevo 15 años con el médico que se ha quedado en el Arrabal y me quería quedar con él pero por la situación de mi domicilio me han obligado a cambiarme”, lamenta.

Juan José Conti, va las puertas del nuevo centro de salud del barrio Jesús, en Zaragoza. M.O.

El servicio de pediatría también acapara alguna crítica. “Nos vendieron que iba a haber pediatra por la tarde, como en el C.S. La Jota y no es cierto”, apunta Eduardo Josa. “Trabajo fuera de Zaragoza y nos venía mejor llevar al pediatra al niño por la tarde. En la Jota lo teníamos hasta las 20.00 pero aquí nos dicen que el pediatra de tarde está solo hasta las 17.00”, se queja Josa. “Hemos pedido el cambio de centro de salud para volver a la Jota y el viernes presentamos una queja formal en el nuevo centro porque entendemos que hemos perdido derechos al pasar de uno a otro”, explica este padre de familia.

Algo similar le ocurre a Laura Díaz. “En el C.S. La Jota tenía el pediatra asignado en el horario de tarde y al cambiarme a este nuevo centro también me correspondía el pediatra por la tarde, pero el horario, en vez de ser de 14.00 a 20.00 como en La Jota, ahora es de 12.00 a 17.00 con lo que el horario se ha reducido notablemente”, afirma Díaz, que trabaja en un pueblo a 50 kilómetros de Zaragoza. “Si tengo que llevar al niño al médico por la mañana, ese día llegaré a trabajar varias horas después de mi horario de entrada. Es nefasto para la conciliación y la vida laboral por lo que pondré una queja y pediré el traslado a La Jota”, avisa Díaz.

Luis Miguel García, vicepresidente de la sociedad aragonesa de medicina familiar y comunitaria (Samfyc) explica que, a pesar de que el horario del pediatra sea solo hasta las 17.00, “el centro está abierto hasta las 20.00 y el médico de guardia atenderá a los pacientes que lleguen de urgencia hasta esa hora”. Sin embargo, advierte de que “hacemos un mal uso de los servicios de pediatría porque nos hemos acostumbrado a llevar por la tarde a los niños al médico de guardia para no faltar al trabajo y ese no es el cometido de ese servicio”, explica. “Así solo se consigue sobrecargar el sistema una barbaridad”.

Desde la asociación de vecinos barrio Jesús están satisfechos y contentos por la puesta en marcha del nuevo centro de salud. A pesar de que “ha habido alguna confusión con las cartas que se han enviado a los usuarios para avisarles del cambio al nuevo centro”. Tienen previsto dejar pasar unas semanas para que la nueva instalación sanitaria esté a pleno rendimiento para valorar si hay que hacer alguna mejora y si existen quejas de los usuarios.