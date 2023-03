¿Jornada continua o partida en los colegios de Aragón? El debate continúa

Los colegios Monsalud, Ramón Sainz de Varanda, Basilio Paraíso, La Purísima y María Soriano han sido los últimos en aprobar (este mes) la jornada continua en Zaragoza capital, que implantarán el próximo curso escolar. "Solo tendremos seis centros públicos que mantienen la partida", señalan desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón.

Desde que se puso en marcha la convocatoria anual de tiempos escolares en 2016, ya se ha aprobado en 331 centros educativos de la Comunidad. La provincia de Teruel es la que registra mayor aceptación, ya que todos cuentan con la jornada continua. Mientras en la de Huesca baja al 85% y en la de Zaragoza se sitúa alrededor del 73% -el 95% de la pública y el 57% de la concertada-.

El presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y orientador, Juan Antonio Planas, recuerda que solo tienen la partida en el País Vasco y en el resto de comunidades autónomas se impone también la continua. "Se está implantado en casi toda España y la experiencia dice que la mayoría de las familias quieren seguir. En Aragón en ningún colegio quieren echar marcha atrás en la jornada continua, ni en la (enseñanza) pública ni en la concertada", explica, al tiempo que reconoce que es imposible que un modelo u otro satisfaga a toda la comunidad educativa. "Es una utopía. Hay intereses muy variados".

Como orientador y maestro, Planas cree que a veces nos fijamos poco en el interés de los niños/as y habla de que estos están cada vez "más estresados" ante el estilo de vida actual. "Pasan más tiempo con las pantallas y les queda menos para otras cosas. Tienen que tener tiempo para desarrollar su personalidad y esta se desarrolla interactuando con otros niños, jugando al aire libre, haciendo deporte... La jornada partida les impide hacer más vida social", indica.

Desde el punto de vista pedagógico, él es partidario de la jornada lectiva de un tirón pensando en el beneficio de los escolares. "Si tiene que desplazarse al centro, volver a su casa al mediodía, tiene jornada vespertina, sale a las 17.00, regresa a su domicilio, hace extraescolares, deberes... ¿Cuándo tiene tiempo para jugar con otros chicos o para aburrirse o hacer deporte? ", se pregunta. Además, dice no entender muy bien los argumentos de los que se oponen a la continua. "Tal y como está diseñada, a las familias que no pueden ocuparse de sus hijos por las tardes les permite que se queden igual al comedor y después haya actividades extraescolares en el mismo horario", añade Planas, quien entiende que a los padres hay que favorecerles. "Tenemos que gestionar para que los centros tengan un horario muy amplio y quien lo necesite, el niño pueda quedarse ahí".

En el colegio público Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, este es el tercer curso con jornada continua, tal y como recuerda la maestra Toñi Morcillo. "El horario lectivo es de 9.00 a 14.00. Hay niños que vienen antes -a madrugadores-, se quedan al comedor y salen a las 15.30 o 16.00 si tienen extraescolares", detalla la también psicóloga educativa, partidaria de la continua. "Siempre lo he sido. Desde el punto de vista pedagógico y psicológico es mucho mejor para el alumnado porque les permite organizarse el tiempo mucho mejor. Aunque se queden al comedor, a partir de las 16.00 ya están en casa y pueden destinar más tiempo al ocio y estructurar su tiempo", opina.

Morcillo informa de que en las cinco horas lectivas seguidas que los escolares pasan en los centros (con este tipo de jornadas) se hacen "pausas activas" en el cambio de clases. "Hacemos actividades relacionadas con el área que estamos trabajando, que les permiten el movimiento. No están sentados todas las horas", advierte, al tiempo que reconoce que la novedad "siempre asusta". "Cuando la gente la experimentó en la pandemia, vio que no era tan malo. Tener la tarde libre daba mucho juego y, al año siguiente, cuando se votó en el colegio, las familias la apoyaron mayoritariamente", destaca.

Por su parte, el psicólogo infantil David Bescós habla de que hay niños con jornada partida que a veces terminan odiando el colegio al no disponer de tiempo para disfrutar en su día a día. "Es muy importante que tengan su espacio de ocio diario y de refuerzo en aquellas actividades que les satisfaga, si no estamos viendo que hay muchos niños depresivos", remarca.

Como profesional y padre de un chaval de 7 años, también él es partidario de la continua: primero, por la conciliación familiar y, segundo, porque con jornada partida salen "muy cansados" (sobre todo los más pequeños) a la hora de realizar extraescolares (de apoyo o lúdicas). "Prácticamente se limitan a lo que es el colegio y poco más. Creo que la continua desestresa mucho la carga académica de los niños haciendo las mismas horas. Les queda más espacio para desconectar, hacer la tarea (los deberes) en el momento que les venga mejor o tengan más ganas y además otro tipo de actividades o simplemente descansar", considera Bescós, quien hace hincapié en el tema de las tecnologías. "Si los metemos en casa, muchos lo que hacen es coger la tablet, el móvil o la tele y engancharse con eso".

Desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), su secretaria técnica Ana Blanca subraya que siempre ponen el foco de atención en el niño y que siguen pensando que la jornada partida es "pedagógicamente" mejor. "En los colegios que han ido a continua, no sé si incluso habría que hacer un seguimiento de qué opinan las familias 3 o 4 años después. Educación debería hacer ese planteamiento. En principio veíamos que era una cosa de algunas familias y, sobre todo, es un tema de profesorado sindical", opina.

Cumplir los proyectos

Mientras, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) no entra a valorar si es mejor una jornada u otra. Lo que sí recuerdan es que ha sido un debate muy intenso, que ha generado muchas tensiones y que, desde que se planteó la normativa que lo regula, se han limitado a "respetar la elaboración, la aprobación y el cumplimiento de los proyectos".

"Los proyectos se tienen que elaborar teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa y no siempre ha sido así. En cuanto a la aprobación, hay que respetar los tiempos de información para que las familias decidan si los aprueban o no. La parte del profesorado públicamente no se manifiesta en contra -aunque alguno pudiera estarlo- y esa manifestación sobre los proyectos recae exclusivamente sobre las familias. Sobre estas se ejerce una presión considerable para que los aprueben", explican fuentes de la Federación. "Y hemos trasladado al Departamento de Educación que tiene que mantenerse una vigilancia constante sobre su cumplimiento. En algunos casos hay una tendencia a la relajación a la hora de cumplir esos proyectos -continúan- Por ejemplo, nos encontramos con algunas quejas de familias porque las tutorías se están metiendo en horario de comedor, en los que se dificulta la posibilidad de acceder a ellas".

Por otro lado, les preocupa que esté quedando solo una oferta de jornada partida en la escuela concertada. "Eso está dificultando a muchas familias que podrían optar por la pública a que puedan ver más limitada su elección", advierten desde Fapar.