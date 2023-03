Escolarización en Aragón: "Es un dilema, haremos una lista para elegir el colegio"

La cercanía, el nivel de idiomas, las extraescolares o el tipo de jornada son algunas de las cuestiones en las que se fijan las familias cuando tienen que elegir un colegio para sus hijos. Una decisión que supone un verdadero "dilema", puesto que, tal y como detalla Sergio, padre de Lizer, "nunca sabes cómo va a estar luego el niño". "Lo quieres hacer bien siempre, pero es un poco lotería", aseguraba antes de empezar la cuarta jornada de puertas abiertas a la que acudía de cara al proceso de escolarización.

"Hemos estado en el Condes de Aragón, Antonio Machado, Camón Aznar y, ahora, el Ana Mayayo", puntualizaba su mujer Esther. Ellos formaron parte de las más de 20 personas que el pasado miércoles acudieron a la jornada de puertas abiertas de este centro que, después de dos años, se volvieron a celebrar con todas las familias a la vez y de manera presencial.

"El año pasado estuve en una jornada virtual para un aula de dos años y no es lo mismo", declaraba Esther, todavía con muchas dudas sobre dónde va a escolarizar a su hijo. Entre otras cuestiones valorarán la cercanía y también aspectos como "las extraescolares o el nivel de idioma". Grace Paredes también tenía algunas incógnitas. "Me decanto por el que más cerca me queda de casa, pero estoy mirando otros de la zona –como el Antonio Beltrán o José María Mir– para valorar el tema académico y las instalaciones", detalló. Entre otras cuestiones, consideró fundamental el conocimiento de idiomas.

Más claro lo tenían Ashley Miranda y Fernando Rivera: "Lo tenemos decidido, vendrá al Ana Mayayo". En su caso, ya conocen el centro por unos familiares y, además, lo tienen prácticamente en la puerta de casa. "No hemos mirado ninguno más", reconocieron mientras que el pequeño Mateo, que en un mes cumplirá tres años, ya recorría su futuro colegio.

En la presentación y la visita posterior, que se prolongó durante dos horas, surgieron dudas sobre cómo los niños se adaptarán del horario de la escuela infantil –con comidas sobre las 12.00 o 13.00– a la jornada continua, que se prolonga hasta las 14.00. También sobre cuándo quitar el pañal. "Cada niño lleva su ritmo. Intentad hacerlo con el buen tiempo, pero os recomiendo que no esperéis a probar el último mes", especificó Maite, una de las docentes de este centro que cuenta con 381 alumnos.

El director, Sergio Sierra, destacó las sensaciones positivas y señaló que las familias también se interesaron por cómo se trabaja con los niños, qué actividades se hacen y por saber si hay profesorado especializado en atención a la diversidad. Muchas cuestiones que valorar para decidir el futuro de, al menos, los próximos nueve años.