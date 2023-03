Bono de alquiler joven en Aragón en 2023: cuándo podrá volver a pedirse y requisitos

El bono de alquiler joven, una medida muy esperada por los menores de 35 años en Aragón, llegó el año pasado a la Comunidad y desde entonces ha habido más de 4.000 solicitudes, de las que se han tramitado unas 1.200 del total, según los últimos datos del Gobierno de Aragón. Se trata de una medida que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, según explicó el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.

El plazo de presentación de la solicitud del Bono Alquiler Joven debería haberse iniciado, para el año 2023 y según recoge el BOA, a las 09.00 del día 1 de marzo, permaneciendo abierto con carácter continuado y permanente hasta el 28 de abril de 2023 a las 14.00, "mientras no se haya agotado o exista previsión de agotamiento del crédito habilitado en cada ejercicio presupuestario para el pago de estas ayudas a la vista de las solicitudes presentadas".

No obstante, ahora mismo no puede solicitarse la ayuda porque la convocatoria terminó a finales de octubre, pero es posible que, cuando terminen de resolverse todas las solicitudes, se abra nuevamente en caso de que todavía quede crédito disponible en los presupuestos, informan desde la DGA. Actualmente, las que están resueltas se pagarán "las próximas semanas", cuando se termine el trámite de intervención. Hay unas 800 denegadas, más otras tantas que tienen que corregir la documentación enviada porque había un error. En total, se han resuelto ya aproximadamente la mitad de peticiones, por lo que en cuanto se revisen todas se sabrá si se puede volver a pedir o no y en qué plazos.

"Si se produjera esta circunstancia de agotar todo el crédito, se publicará la correspondiente Orden, finalizando el plazo de solicitud de ayudas para el ejercicio correspondiente. En el supuesto en que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes del año 2023 se estimase la suficiencia de fondos para atender nuevas solicitudes, podrá abrirse un nuevo plazo mediante la publicación de la correspondiente Orden", explica el Gobierno de Aragón en el BOA.

La partida asciende a 15,2 millones para los dos años.

Requisitos para pedir el bono joven de alquiler

Los requisitos para solicitar esta ayuda son:

​Ser persona física, mayor de 18 y hasta 35 años incluidos , en el momento de realizar la solicitud.

, en el momento de realizar la solicitud. Poseer la nacionalidad española, o alguna de los estados miembros de la UE . En caso contrario, el interesado deberá tener situación de residencia legal en nuestro país.



. En caso contrario, el interesado deberá tener situación de residencia legal en nuestro país. Ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento.

Disponer, al menos, de una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, incluidos los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida o a arrendar o ceder, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas (durante el ejercicio 2021 fue de 23.725 euros), en vigor durante el período al que se referirán los ingresos evaluados.

¿Cuál es el importe de las ayudas de alquiler para jóvenes?

La cuantía, según se especifica en la web de Gobierno de Aragón, es de hasta 250 euros en caso de que el arrendatario pueda demostrar un alquiler de hasta 600 euros por inmueble o de 300 por habitación en un piso compartido.

Una subvención que se concede por el plazo de dos años y que es compatible con otras destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerable y también con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del bono de alquiler joven y las mencionadas ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia.

Cómo solicitar esta subvención si vuelve a abrirse la convocatoria

En caso de que se vuelva a abrir otra convocatoria para solicitar el bono joven de alquiler, se podrá pedir de dos formas: telemáticamente o presencialmente. A través de una página habilitada por la DGA, se puede consultar la documentación a aportar -como el certificado de volante de empadronamiento en el que consten las personas que habitan en el mismo domicilio (quedan exentos aquellos que dependan de los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel)- y el procedimiento correspondiente.

Igualmente será necesario aportar una copia completa del contrato de arrendamiento, el justificante del pago de renta del alquiler, el IBAN y una declaración responsable de ingresos (en caso de no pagar IRPF).