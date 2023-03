El Gobierno de Aragón cierra la venta de suelo de Malpica al precio de Plaza, el polígono más cotizado

La escasez de grandes parcelas logísticas ha permitido al Gobierno de Aragón pactar la venta del suelo de la antigua Universidad Laboral, en Malpica, al precio del polígono más cotizado, la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). El compromiso de adquisición firmado por Montepino se ha fijado en 23,6 millones de euros, a lo que se suman los 5,96 millones del coste del derribo que afrontará a su costa.

La operación sellada hace dos días en el Pignatelli entre el fundador de la promotora inmologística, Juan Vera, y el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, afecta a los 271.480 metros cuadrados de propiedad autonómica. Esto supone que el precio se ha fijado en 87 euros por metro cuadrado, que se incrementaría de sumarse la repercusión del citado coste de la demolición.

Un precio similar pagará por los otros 101.310 metros cuadrados que están en manos del otro propietario público de la gigantesca manzana de la Universidad Laboral, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). En este caso, tardará aún unas semanas, aunque no será un problema porque Montepino ya tiene autorización para ocupar la parte autonómica y empezar así las obras. Y no será un problema porque no se podrá formalizar la compraventa hasta que no se pueda inscribir en el registro las parcelas resultantes de la reordenación recogida en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado.

Con el acuerdo, la compañía no solo conseguirá un bien escaso, una macroparcela de 38 hectáreas, sino acometer los trabajos de inmediato con el objetivo de poner la primera fase a disposición de los inquilinos en el verano de 2024 y acabar el complejo logístico en el primer semestre de 2025. Y esto es crucial para cerrar con éxito las negociaciones "muy avanzadas" con los tres arrendatarios, dos de ellos ya implantados en la ciudad. Por cuestiones de confidencialidad, Juan Vera no pudo dar detalles en la comparecencia pública.

Por su parte, la Administración autonómica logra el doble beneficio de atar una inversión de 150 millones que generará 1.500 empleos directos con puntas de 2.500 en las puntas de trabajo en las naves y de hacer un verdadero negocio inmobiliario.

Y a esta conclusión se llega por mera comparativa. En otra de las operaciones estratégicas selladas en esta legislatura, el gran almacén logístico de Amazon que se pondrá en servicio a lo largo del mes en Plaza, se le vendieron a la multinacional casi 20 hectáreas a 80 euros el metro cuadrado. Y para ello hubo que invertir una suma millonaria en la adquisición de los terrenos -sufragada con una permuta-y en la posterior urbanización, lo que igualó los beneficios obtenidos con posterioridad.

Eso sí, Aragón Plataforma Logística (APL) logró un mayor precio en una de las últimas operaciones, la venta de una parcela de 42.500 m2 a Panattoni por algo más de 4 millones, lo que elevó el precio a 100 €/m2.

El triple del precio municipal

Pero cuando se aprecia realmente el alcance del acuerdo alcanzado para enajenar la Universidad Laboral es cuando se pone en comparación con las dos compraventas de suelo del Ayuntamiento de Zaragoza en Empresarium: una para atraer la fábrica de jeringuillas de Becton Dickinson, en avanzada construcción, y otra para sumar un segundo almacén de Saltoki, cuyas obras acaban de empezar. Y es que la DGA ha obtenido por los terrenos de Malpica el triple del precio estipulado en el polígono junto a la carretera de Castellón por el Consistorio.

En concreto, el equipo municipal formalizó la venta de a Becton Dickinson de 10 hectáreas por 3,1 millones, lo que supone un precio de 30,3 €/m2, mientras a Saltoki se facilitaron dos parcelas que suman 7,5 hectáreas por 2,28 millones, a 30,47 €/m2, para completar las tres privadas que había adquirido.