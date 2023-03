Vicente Guillén: "Me voy por decisión personal, sin estar amargado y con la satisfacción del deber cumplido"

Destila parlamentarismo por los cuatro costados. La experiencia es un grado, y en su caso suma 24 años repartidos entre el Senado, el Congreso de los Diputados y las Cortes, una década como alcalde de Cedrillas (Teruel), su pueblo, y cuatro como consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón. A pesar de su prolija vida parlamentaria, el socialista Vicente Guillén confiesa que sigue preparando sus intervenciones en la Cámara como si fuera el primer día.

Guillén no irá en las listas por Teruel "por decisión personal" y acaba así una "etapa prolija" en su vida política. Entra en la edad de jubilación y entiende que ha llegado la hora de ceder el paso a gente nueva. Como gesto de apoyo a la ejecutiva cerrará la lista de Teruel, y se pondrá a disposición de los socialistas aragoneses. "Siempre que me lo pida mi partido, me tendrá", asegura.

Como ese "gran lector" que dice que es, tiene claro que invertirá su tiempo en los libros, en escribir artículos de opinión y en cultivar su vida familiar. "Devolveré a mi pareja parte de todo el tiempo que le he quitado", detalla. Y viajará.

Considera que la crispación que se vive en las Cortes es puntual. "La crispación forma parte de la actividad política", indica, si bien reconoce que le hubiera gustado "un poco más de templanza" por parte del PP. En algún momento volverá a ser lo de siempre, y se vivirá la política "desde la tranquilidad y el diálogo".

Tras más de dos décadas en política, se muestra satisfecho porque vuelve "a la misma casa de toda la vida y a los mismos amigos". Y asegura que para dejar "huella" en política hay que trabajar y prepararse. Desde el primer día al último. Y reconoce que se lo ha pasado "bien".