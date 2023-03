Arturo Aliaga: "Estas cuatro legislaturas en las Cortes han sido las más apasionantes de mi carrera política"

Más de un mes ha pasado desde que prosperó la moción de censura de Arturo Aliaga. El vicepresidente del Gobierno de Aragón afronta ahora el adiós definitivo a las Cortes, sabedor de que no repetirá como diputado la próxima legislatura. Y llega el momento de hacer balance. "Estas cuatro legislaturas en las Cortes de Aragón representando a los aragoneses han sido los más apasionantes en mi carrera política. Me han dado la oportunidad de ser testigo de la aprobación de leyes transformadoras, de presupuestos, de debates enriquecedores y de consensos estimulantes que han tenido como resultado la cohesión territorial y social de las que disfruta nuestra Comunidad", señala Arturo Aliaga.

Profesor de la Escuela de Ingeniería de Huesca y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza en Teruel, ingresó en el cuerpo de funcionarios superiores de la Administración de Aragón en 1987. Desde ese mismo año ha ocupado distintos cargos en la Administración. En 2003 fue nombrado consejero de Industria y en 2011, de Industria e Innovación. En 2015 pasó a la oposición, hasta que asumió, en 2019, la vicepresidencia de la DGA.

"Aragón ha crecido y se ha desarrollado de una manera extraordinaria en este tiempo y algunos hemos tenido el privilegio de verlo desde el Parlamento aragonés. En este periodo han sido fundamentales los compañeros, a los que quiero agradecer especialmente su labor y su aportación durante estos años", señala.

Tras el XV Congreso del PAR, que acabó judicializado, empezaron los problemas para los aragonesistas. "Pese a las discrepancias, siempre desde una perspectiva política, mis compañeros han estado a mi lado y me han respetado. Todos me han aportado y con todos he compartido el esfuerzo de lograr un Aragón mejor", concluye.