Itxaso Cabrera: "Los políticos deben tener los pies en la calle y no en la moqueta"

Cuando Itxaso Cabrera fue elegida diputada a las Cortes de Aragón por Podemos tenía 25 años. Dos mandatos y ocho años después, dejará la Cámara, tal y como se comprometió, y volverá a su trabajo como psicóloga. "Ha sido un lujo conocer la institución, y a nivel orgánico es en este momento en el que me siento más cómoda, pues te das cuenta del cariño de los compañeros", detalla. Secretaria primera de la Mesa de las Cortes de Aragón en la actualidad, recuerda que la pandemia ha hecho que esta X Legislatura haya sido "rara".

Como psicóloga, Cabrera considera que es importante hacer balance cuando se va a cambiar de etapa en la vida. Se centrará a corto plazo en hacer las prácticas de un Master de Neuropsicología que acaba de cursar. Recuerda cómo los principios fueros "duros". En su caso, se apoyó en el círculo de Sanidad, cuya voz intentó llevar a las Cortes.

Lanza tres recomendaciones a los nuevos diputados: "que se formen, que no dejen de pisar la calle y que se dejen aconsejar por los técnicos". Considera que en la pandemia la Cámara "ha estado a la altura", y destaca la "buena sintonía" que se ha dado entre los miembros de la Mesa de Cortes. "No ha sido necesario votar nada", señala. Y reitera: "los políticos tienen que pisar la calle, no la moqueta".