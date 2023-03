Nacho Escartín: "Me voy sin nostalgia ni rencores. Siempre me ha votado la gente y me han quitado las cúpulas"

Dejará Nacho Escartín las Cortes "sin nostalgia ni rencores". Con la satisfacción del deber cumplido y mucha gratitud hacia todos, los de dentro y los de fuera, con los que ha trabajado en los ocho últimos años.

Recuerda del podemista que poco tiempo después de aterrizar en la Cámara aragonesa, como número 3 de la lista de Zaragoza, asumió su primer gran reto: coordinar la ley de la pobreza energética. Era 2015, y los morados entraron como un tsunami en el Parlamento: 135.554 votos y 14 escaños.

Diferencia entre su tarea como diputado y el partido; consciente de que el vehículo para acceder a la Cámara es el partido, y las luchas de poder y los intereses encontrados van implícito. "Es un viaje que hemos compartido. Cuando miro al futuro, son más las incertidumbres de las certezas", reconoce. "Sin parar. Hiperactivo", señala.

A la espera de que se concrete su nuevo reto político, en Sumar, junto a Yolanda Díaz, se sigue pensando si se presenta a las municipales de su pueblo, Nuez de Ebro. Y si lo hace bajo el paraguas de Podemos o como independiente. Aún forma parte del Consejo Ciudadano de Podemos.

"Me comprometí a que estaría dos mandatos, y es lo que voy a hacer", recuerda. Lo mismo hará su compañera de filas Itxaso Cabrera. Al podemista le quedan tres comisiones (dos serán hoy), un pleno ordinario y, probablemente, uno escoba.

No le gusta el "y tú más" que se da en el Parlamento y se ha sentido "desaprovechado" en su última etapa política, desde que le cesaron como portavoz, casi con la maleta en la mano para irse de vacaciones. A pesar de ello, sostiene que la política "no le ha quemado". "Mi vida es ahora mejor que hace ocho años", sostiene. Asegura que tiene "la serenidad" de saber en qué momento está. "Siempre me ha votado la gente y me han quitado las cúpulas. Y me han quitado mal", zanja.