Vuelven a caer los beneficiarios en Aragón de las becas del Ministerio de Educación tras los máximos de la pandemia

Hasta 5.871 alumnos de la Universidad de Zaragoza se benefician este curso de una beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aunque son datos todavía provisionales y se estaba pendiente de la tramitación de menos de 50 solicitudes, supone una reducción de alrededor del 7,3% con respecto a los definitivos del curso 2021-2022, cuando 6.338 estudiantes de grado y máster recibieron esta ayuda estatal. Se trata de la segunda caída después de que en el curso 2020-2021, en medio de la pandemia de la covid, se alcanzaron máximos históricos, con cerca de 7.000 beneficiarios.

"La causa de la denegación es, sobre todo, por temas económicos", reconoce Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo del campus público aragonés, quien incide en que lo habitual es que se concedan unas 6.000. Este año, de momento, se quedaría algo por debajo, aunque estos datos no son extraños, puesto que hace una década ya se producían, según las estadísticas históricas de la institución académica. Por su parte, en la Universidad San Jorge (USJ) se registraron 365 peticiones, de las que 269 fueron atendidas.

La novedad de la última convocatoria, además de un presupuesto récord que abarca todas las enseñanzas, fue el adelanto del periodo de solicitudes. Habitualmente iba de agosto a octubre, pero en esta ocasión fue de marzo a mayo. El objetivo era que alumnos y familias conocieran de antemano si cumplían los requisitos para recibir las ayudas. Y así fue. "Ha ido muy bien, porque empiezas septiembre sabiendo si tienes beca o no y eso da tranquilidad", detalla Eduardo Serrano, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza.

No obstante, según Alcalá esto también produjo "incertidumbre" y "cierto desconcierto" entre los beneficiarios, puesto que en primavera los alumnos que van a empezar en septiembre la universidad no saben dónde van a acabar estudiando. De hecho, de las 12.886 solicitudes tramitadas, 659 fueron denegadas por no estar matriculado en la Universidad de Zaragoza. Es decir, son alumnos que tenían pensado estudiar en este campus, pero después han seguido otro rumbo.

En este sentido, Alcalá destaca que la tramitación de todas estas solicitudes ha supuesto una "carga muy importante" para los servicios de gestión de becas. Y lamenta que, pese al adelanto, los universitarios no han recibido la ayuda antes. Una cuestión que Serrano confía en que se pueda solventar de cara al próximo curso: "Espero que lo corrijan porque lo ideal sería que al adelantar la solicitud, ocurriera lo mismo con los plazos de resolución".

De momento, para el próximo curso, habrá un nuevo récord presupuestario, con 2.520 millones de euros para todo el país. Supone un 18% más que en la convocatoria anterior y se aspira a llegar a un millón de beneficiarios desde infantil y hasta la universidad. Los plazos volverán a anticiparse –aunque todavía no hay fechas concretas– y entre las novedades destaca el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia para estudios postobligatorios, que beneficiará a familias de entornos rurales.

Otras ayudas

La Universidad de Zaragoza había concedido hasta enero cuatro ayudas para situaciones sobrevenidas. Con ellas se pretende que un alumno que se enfrenta a una situación inesperada no tenga que dejar sus estudios. "El proceso está abierto todo el curso y son solo para la matrícula", puntualiza Alcalá. Y recuerda que en estos momentos existe un volumen importante de becas, tanto por parte del Ministerio de Educación como de la DGA o de los campus.

"La cuantía es la misma, pero la ha recibido un mes más tarde"

Carolina Martín, en el interior del edificio Paraninfo. Oliver Duch

Carolina Martín es una de las 5.871 estudiantes de la Universidad de Zaragoza que ha recibido la beca del Ministerio de Educación y FP. Cursa segundo de Magisterio de Educación Infantil y, por segundo año consecutivo, ha cobrado esta ayuda, que le permite "sobrellevar" los gastos derivados de la formación universitaria como pueden ser libros u otro tipo de materiales. Este año, con el adelanto de los plazos supo antes que le concedían la ayuda, pero señala que el pago se produjo "más tarde". "La cuantía es la misma, pero la he recibido un mes más tarde", señala.

Y, aunque la "diferencia no es mucha", sorprende dado que la solicitud la presentó cuatro meses antes. "Igualmente, supone un deshago para la familia", reconoce. El mismo que supuso la ayuda de 100 euros –de cuatro mensualidades– que sí que recibió durante los primeros meses del actual curso académico, como parte de una partida especial del Gobierno de España para afrontar el impacto de la guerra de Ucrania. Lo recibieron todos los becados de la universidad, FP y bachillerato y supuso un incremento de 400 millones de euros en el presupuesto. "Toda ayuda es bienvenida", reconoce, al tiempo que recuerda que, al igual que con la beca tradicional, estas cuantías se han destinado a costear su formación como futura profesora.