La covid dispara a 11.600 las peticiones de becas universitarias al Ministerio

El coronavirus ha disparado la solicitud de becas por parte de los alumnos de la Universidad de Zaragoza, tanto las solicitadas al Ministerio de Educación, que han crecido más de un 8%, como las que el campus público concede para situaciones sobrevenidas. "Hemos duplicado el presupuesto para conseguir que nadie se quede atrás", destaca la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Angela Alcalá, quien además incide en el aumento de necesidades detectadas en el actual curso académico.

Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza que piden una ayuda económica para continuar con sus estudios académicos han sobrepasado por primera vez en la historia el umbral de los 11.000. En concreto, según los datos facilitados por la institución, hasta 11.599 jóvenes han solicitado una beca al Ministerio de Educación, lo que supone un 8,23% más que el año anterior. Durante la última década se ha oscilado entre 10.400 y 10.900 solicitudes y se conceden alrededor de unas 6.000. De hecho, en estas jornadas se notificará a cada uno si contarán con ella o no.

Buena parte de este incremento lo atribuyen en el campus a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la covid-19. "Hay muchas familias que han estado o están en ERTE e incluso los propios estudiantes", destaca Alcalá. Pone como ejemplo a los jóvenes que ayudan económicamente a sus familias y se costean sus estudios con trabajos en la hostelería, uno de los sectores más afectados por los cierres y las limitaciones horarias. A estas circunstancias se podría sumar el fallecimiento de uno de los miembros que sustentan la unidad familiar. "Estas situaciones están provocando que, de repente, haya familias que se quedan sin nada", lamenta.

Para estos casos, la Universidad cuenta con las ayudas para situaciones sobrevenidas. Durante este curso se ha llegado a rozar la veintena de gestiones en solo una semana de noviembre. "Estamos trabajando para apoyar a los estudiantes y estas ayudas las tenemos durante todo el año", recuerda. De hecho, en este año académico se ha duplicado el presupuesto, pasando de 50.000 a 100.000.

Van dirigidas fundamentalmente a aquellos que no pueden acceder a las becas del Ministerio de Educación y cuya situación ha cambiado de manera drástica. "Cuando la solicitan, hacemos un estudio para saber si les van a dar la del Ministerio o no", explica Alcalá. En el supuesto de que no cumplan los requisitos establecidos, directamente, desde la sección de becas, se pone en marcha toda la logística para concederles una ayuda acorde a sus necesidades.

Además, este año se ha puesto en marcha el fondo solidario covid, con más de 25.000 euros, que permite no solo pagar la matrícula sino hacer frente a gastos de material, movilidad... Solo es necesario estar matriculado y demostrar que se ha visto afectado económicamente de manera "significativa" por el coronavirus.

Becas de la DGA

El Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, publicó antes de acabar el año una nueva línea de ayudas para afectados por la covid que estudien un grado. Cuenta con un presupuesto total de 300.000 euros y las pueden pedir los alumnos que ya residían en Aragón en el momento en el que comenzó esta crisis sanitaria. Es necesario estar matriculado en al menos 30 créditos.

Dependiendo de la situación, se asignará un volumen de puntos. Con uno, la ayuda ascenderá a 200 euros, entre 2 y 3 será de 500, entre 4 o 5 se darán 700 y a partir de ahí, el máximo: 900 euros.

El fallecimiento por uno de los sustentadores principales de la familia supone cuatro puntos, mientras que el resto de circunstancias (patologías derivadas de la covid, estar en paro, ERTE, que le haya reducido la jornada laboral o recibir el beneficio extraordinario por cese de actividad) suponen dos. Otras causas serán estudiadas por la comisión correspondiente y podrán otorgar entre uno y cuatro puntos.

Las salas de estudio, abiertas por Navidad

La oferta de las salas de estudio para esta Navidad es más limitada que en años anteriores debido a las restricciones implantadas por la covid-19. Aún así, la Universidad de Zaragoza ha apostado por abrir el edificio modular ubicado en Filosofía y Letras y la sala de estudio de Economía y Empresa, en el campus de Gran Vía.

La apertura se llevará a cabo el sábado 2 de enero en horario de 8.00 a 15.00, además del 4 y 5 (de 8.00 a 22.00). No abrirá ni el domingo ni el día de Reyes.

Estas propuestas son diferentes a las llevadas a cabo en años anteriores, cuando muchos alumnos aprovechaban estas fechas para ir preparando los exámenes. La mayor disparidad, como en casi todos los aspectos de la vida, es que es obligatorio el uso de la mascarilla y existen unas limitaciones de aforo y de distancia social que en años anteriores no se practicaban.

