El Ayuntamiento de Zaragoza contrató un curso de drones por 2.950 euros a una empresa del caso Mediador

El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por PP y Cs, también contrató a la empresa de drones investigada en el caso Mediador. En su caso, el servicio de Bomberos le fichó para que impartiera un curso de drones hace dos años, por el que le pagó 2.950 euros.

La empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL facturó la cuantía el 9 de diciembre de 2021 y se le pagó 13 días después por un “curso para la unidad de drones”. Así figura en la contabilidad municipal, en la que solo especifica que se trataba de “asesoramiento y servicios de drones”.

El concejal delegado, el popular Alfonso Mendoza, ha señalado a este diario que "no hay nada que ocultar" y que se contrató a Asesoramiento y Servicio de Drones por ser una de las firmas "más punteras" en su sector. "Nadie sabía nada entonces de lo que que se publicado ahora", ha dicho.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento han explicado que el curso formó parte de la formación para los 18 bomberos que constituyen la unidad de drones. Para ello, necesitaron contratar a una empresa para impartir un curso específico, al que también asistió personal del 112 del Gobierno de Aragón. “Se recurrió al asesoramiento del servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, especializado en esta materia, y nos recomendó a esta empresa para dar el curso”, han señalado.

Esta misma empresa, que pertenece al empresario valenciano detenido Santiago Suárez Estevez, es a la que el Gobierno de Aragón adquirió en las mismas fechas, a finales de 2021, un dron por 7.450 euros mediante un contrato menor, tras solicitar tres ofertas a otras tantas empresas del sector, siendo la más ventajosa la de Asesoramiento y Servicio de Drones.

Se da la circunstancia de que en las escuchas policiales, grabadas a principios de 2021, a los investigados sale a relucir Zaragoza. En ellas, el citado empresario de drones le indica al mediador de la trama, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, que los bomberos en la Península están “como locos” y que tiene “mucho trato con la Diputación de Zaragoza”, a lo que el mediador le replica si está gobernada por el PSOE. "Zaragoza es el del PSOE, sí", le responde.

Y la conversación transcrita por la Brigada Provincial de Policía Judicial termina con la respuesta de Tacoronte: "Pues bien. No creo que haya más nada que hablar, ¿no?". A este respecto, fuentes oficiales de la DPZ han reiterado que no hay ni un contrato con las personas y empresas del caso Mediador. Y al igual que la DGA, han insistido en que no se les ha requerido ningún tipo de información por parte de los investigadores o de la jueza.