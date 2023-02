El duelo PSOE y PP tensa la precampaña en Aragón con el centro roto y la izquierda dispersa

Tres meses. En 98 días se disputarán las elecciones autonómicas más reñidas en los últimos años. El futuro es incierto y el escenario político está abierto. El choque de trenes entre el socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, y el popular Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza eclipsa una precampaña, con el centro político aragonés aún en descomposición. Ni Cs ni el PAR han elegido a sus cabeza de lista. La izquierda tiene candidatos, programas y proyectos que dispersan votos, y Vox se renueva y fía al tirón de su líder, Santiago Abascal, su futuro político en la Comunidad.

No es casualidad que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, uno en septiembre de 2022 y el otro en enero de ese año, lanzaran la campaña a las autonómicas en Zaragoza. Aragón está en juego, y con 150.000 votos y 15 escaños en el aire, el escenario está abierto. A derecha e izquierda miran a Ciudadanos y el PAR, con acusaciones de transfuguismo cruzadas, mientras cortejan a Teruel Existe, que se perfila como el verdadero guardián de las llaves del Gobierno.

Socialistas y populares afrontan la elaboración de listas con estrategias dispares. El núcleo duro de la guardia pretoriana de Lambán, con Darío Villagrasa, secretario de Organización, Pilimar Zamora y Leticia Soria, claves en el juego parlamentario y orgánico, se mantiene. Seguirá Carlos Pérez Anadón, donde más se necesite, y Javier Sada, presidente de las Cortes, se deja querer, sin aclarar si está más dentro que fuera. En Teruel liderará Mayte Pérez, y Vicente Guillén dará paso a Ignacio Urquizu, al que confirmaron ayer como candidato al Ayuntamiento de Alcañiz. En Huesca Fernando Sabés y Miguel Gracia ponen y disponen.

El desembarco de Azcón en las Cortes implicará un cambio radical de escenario. Seguirá Luis María Beamonte, su antecesor, hasta que se aclare su futuro en el ámbito nacional, y suenan fuerte en las quinielas para quedarse Mar Vaquero y Marian Orós. A fuego lento cocinan los populares sus listas, en las que podrían tener hueco los liberales Víctor Serrano y Sara Fernández. En la lista municipal de Caspe, la liberal Ana María Jarque Garcés irá como número uno del PP.

La gestora de Cs en Aragón debe aún fijar con Madrid la fórmula para elegir a su líder, o por designación directa (con Daniel Pérez Calvo como el mejor situado), o por primarias, a las que quieren concurrir Jara Bernués y Ramón Fuertes. Aunque tiene más visos de salir adelante la primera.

El PAR sigue haciendo aguas. Dejarán la formación el alcalde de Pastriz, José Miguel Ezquerra; el portavoz del Ayuntamiento de Calatorao, Carlos Serrano, y Miriam Domeque, de Cariñena, que anunció por Whatsapp a sus compañeros del PAR que no se volverá a presentar por los aragonesistas.

El expresidente Arturo Aliaga rompió este lunes su silencio, pero para no decir nada. Casi veinte días después de que prosperara la moción de censura por la que la Ejecutiva le quitó las riendas del partido, al ser preguntado por su relación con el PAR, contestó: "Estando el partido pendiente de decisiones judiciales que pueden incidir y determinar el futuro, no me pronuncio. Lo que para unos puede ser una cosa, para mí es un tema muy serio porque está en peligro el futuro del PAR".

CHA e IU avanzan hacia el 28-M con listas y hasta con programas, y Podemos, haciendo equilibrismo. El director general de Cambio Climático, Carlos Gamarra, acusaba ayer de "censura" a su Gobierno en Twitter por no dejarle transmitir unas jornadas sobre nieve y cambio climático en 'streaming'. Justo el día en el que aprobó el convenio de la unión de Candanchú y Astún. ¿Casualidad?