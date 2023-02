Aliaga, sobre el PAR: "No me pronuncio. Hay decisiones judiciales que pueden incidir en su futuro"

No se ha querido referir Arturo Aliaga, en su comparecencia en la sala de prensa del edificio Pignatelli, a la situación política que atraviesa el PAR. Casi veinte días después de que prosperara la moción de censura por la que la Ejecutiva le quitó las riendas del partido, prefiere no pronunciarse al respecto. "Estando el partido pendiente de decisiones judiciales que pueden incidir y determinar el futuro, no me pronuncio. No me pronuncio. Discúlpenme. Lo que para unos puede ser una cosa, para mí es un tema muy serio porque está en peligro el futuro del PAR", ha señalado. Ni ha querido aclarar si ha hablado ya con Clemente Sánchez Garnica, el nuevo presidente y posible candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, que le tiende la mano y propone unidad, ni a la relación que mantiene con la Ejecutiva, de la que sigue formando parte. Aliaga ha asegurado que hablará, pero tras conocer el pronunciamiento de la Justicia.

Debe pronunciarse, todavía, la Audiencia Provincial de Zaragoza, que requirió hace una semana al PAR el acuerdo del órgano competente de legitimación activa del recurso que presentó el secretario general, Alberto Izquierdo, acompañado por 17 firmas, el 16 de enero, contra la sentencia que tumbó el congreso del PAR. La Audiencia Provincial debe resolver la oposición a la impugnación del congreso que presentaron Xavier de Pedro y el Ministerio Fiscal. Consideraba hace unos días Sánchez Garnica, que es "perfectamente subsanable". "Era previsible y se esperaba. Es cuestión aportar el acta notarial de 19 enero", advierte.