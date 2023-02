Francisco Veiga: "La guerra de Ucrania es producto de una especie de enfermedad degenerativa"

Comenta que ‘Ucrania 22’ es un libro nervioso y desasosegado.

Surgió muy sobre la marcha en abril de 2022. Las noticias que llegaban de la guerra me recordaban cosas que había vivido en los tiempos de las guerras de Yugoslavia.

Usted opina que esta guerra era evitable.

Sí; no todas lo son. Esta guerra es producto de una especie de enfermedad degenerativa. Durante mucho tiempo estuvimos mirando hacia otros escenarios: muy absortos en lo que pasaba en los Balcanes y, después, obsesionados con el problema árabe y el yihadismo. Mientras tanto se estaba cociendo esta crisis ucraniana y nadie le prestaba dem’asiada atención. Siempre pensábamos que de alguna manera se arreglaría.

¿En qué momento está el conflicto? ¿Qué desconocemos?

Casi todo. No tenemos ni idea del nivel de bajas en combate ni de rusos ni de ucranianos. Tampoco sabemos el impacto económico que está teniendo la guerra en Europa. Con esta falta de información resulta difícil saber lo que va a pasar. Parece que hay un agotamiento, sobre todo por parte ucraniana, y que se está intentando buscar algún tipo de salida.

Advierte de que si se va a que el combate termine por K. O. podemos encontrarnos con sorpresas amargas.

Esta guerra no la puede ganar por K. O., de una manera neta y clara, ninguno de los dos grandes bandos: ni los rusos ni los americanos y la OTAN. Va a tener que ser la diplomacia la que busque una salida para el conflicto.

¿Quién gana con esta guerra?

Tardaremos en ver qué se gana y en qué consiste ese beneficio a muchos niveles: finanzas internacionales, crecimiento-decrecimiento de la UE, Estados Unidos y su coherencia política interna… Hay muchos factores que van más allá de los territorios ucranianos en juego.

Cuando llegue la ansiada paz, empezará otra etapa importante. Las postguerras son duras.

Durísimas. Ucrania está en los huesos. El país está destrozado y tiene un volumen de refugiados descomunal. Está la sangría de gente que está muriendo en el frente. Todo esto va a generar muchísimos problemas para su recuperación, salga como salga.

Mientras tanto, la guerra está permitiendo un rearme europeo.

Se está haciendo un poco ese postureo, pero el hecho es que faltan municiones para entregar a Ucrania. No sé hasta qué punto Europa tiene que embarcarse en volver a la mentalidad del siglo XX de guerra perpetua. La UE nació para evitar más guerras y tenemos que volver a otro planteamiento: más diplomático que militar.

Lleva viajando por Europa del Este camino de 50 años. ¿De dónde le viene ese interés?

Desde pequeño. Leía y me empezó a interesar la Historia y todos estos países. En segundo año de carrera se puso en marcha el sistema interrail para viajar barato por Europa y me cogí mi mochila. Crucé el Telón de Acero, me fui a Yugoslavia, a Rumanía… Hice amigos ahí y empecé a viajar con cierta regularidad por los Balcanes. De ahí nació todo.

Usted es un profesor que trabaja temporalmente de periodista.

Estuve 12 años dando clase en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y conocí a muchos periodistas. Me interesaba la Historia actual. Después también fui ‘freelance’, escribí para varios periódicos... Me manejaba en los medios y eso me enseñó muchas cosas.

Y la docencia. ¿qué supone para usted?

Es mi profesión, mi vida. Soy profesor investigador y la universidad siempre ha sido mi vocación. Llevo 40 años dando clase en la misma universidad. Muchas veces no tengo clase, pero subo a mi departamento porque estoy como en mi segunda residencia.

¿Qué ha querido transmitir ante todo a sus alumnos?

Siempre he intentado transmitirles lo que he aprendido en mi experiencia. Los conocimientos hoy en día internet nos los suministra incluso ya de manera automática.