Lambán acusa al PP de tener una visión "rastrera" y "miserable" de la política y de "promover el transfuguismo"

El presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la Comunidad, Javier Lambán, ha acusado al PP de tener una visión "rastrera" y "miserable" de la política y de "promover el transfuguismo" durante el acto de presentación de Lola Ranera como candidata a la alcaldía de Zaragoza. Y, ha reivindicado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el PSOE sea un partido "con voz propia".

En este sentido, Lambán ha subrayado que el PSOE debe ser "garante de la constitución y de la unidad de España" y, ante vascos y catalanes que "ponen en riesgo" esa unidad, ha subrayado que Aragón debe ser un "baluarte" en su defensa. "Por encima del partido, y queremos mucho al partido, está Aragón y está España. En eso me voy a dejar la piel", ha recalcado, al tiempo que ha confiado en que el 28 de mayo será un día de "triunfo" y "alegría".

Respecto a la ciudad de Zaragoza, ha asegurado que necesita "recuperar el tono, el pulso" y no ha dudado en afirmar que en los últimos ocho años, el Gobierno de Aragón ha atendido a la capital "mejor que su ayuntamiento", con la construcción de centros de salud y la apuesta por asentar empresas. "Y no siempre lo hacemos con la velocidad debida porque encontramos permanentemente trabas en un Ayuntamiento que prefiere que las cosas no se hagan a que las haga el PSOE", ha apuntado en un dardo directo a Jorge Azcón, actual edil de la capital y candidato al Gobierno de Aragón en las próximas elecciones.

Asimismo, Lambán ha agradecido al secretario general socialista el "giro" dado a la ley del 'solo sí es sí', tras haber presentado una proposición no de ley para endurecer las penas tras las rebajas producidas durante los últimos meses. "Aplaudo que no aceptes en ningún concepto que los feministas cínicos y extravagantes le rebatan la bandera del feminismo al PSOE", ha apuntado.