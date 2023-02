Azcón le dice a Sánchez que no le importan los derechos de las mujeres sino los resultados de las encuestas

"Vamos a reivindicar cambios necesarios e inminentes de una ley del 'solo sí es sí', que está generando problemas sociales o trastornos como no se recuerdan en la historia de la democracia". Con estas palabras ha explicado Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, su participación en la protesta convocada por Nuevas Generaciones del Partido Popular frente a la Delegación del Gobierno para exigir la reforma de una ley que ha calificado de "absoluto disparate".

"Empezó bien y es imposible que acabe bien y lo que es incomprensible es que nadie haya asumido responsabildades ni pedido perdón", ha dicho Azcón ante unos 200 manifestantes, según la Delegación de Gobierno, que rodeaban la pancarta que rezaba 'Dmite si o sí: 500 agresores sexuales no cumplen por culpa de Pedro Sánchez e Irene Montero'.

Hoy que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está en Zaragoza", ha recordado Azcón, hay que decirle que "se nos hiela la sangre" cada vez que leemos los hechos de las sentencias en que a violadores, pedófilos y pederastas se les excarcela antes de que cumplan condenas o se les rebajan las penas".

El primer edil ha remarcado que "hoy que está aquí Sánchez debería saber como a violadores de niñas pequeñas se les rebajaban sus condenas o salen de la cárcel" y ha puesto el ejemplo del último caso de excarcelación de un violador pedófilo que ha abusado desde los 4 a los 13 años de la hermana pequeña de su mujer, María.

"Estuvo violándola desde los 7 años hasta los 13 , lo hacia tres o cuatro veces a la semana", ha precisado el alcalde de Zaragoza y que ahora "se le reduzca la condena gracias a ley aprobada por Podemos y el Partido Socialista" evidencia, ha señalado que "hay razones más que suficientes para que la ciudadania pida a gritos que se cambie la ley".

Y ha reiterado que "es imcomprensible que no se hayan asumido responsabilidades, que no se cese a la ministra de igualdad o se cese a la secretaria de Estado" y "que no dimitan o pidan perdón a la sociedad y a las víctimas".

El presidente del PP en Aragón ha reprochado a Pedro Sánchez que no le interesan los derechos de las mujeres sino los resultados electorales". Ha explicado que "Sánchez ha iniciado los mecanismos para reformar esta ley no es por las consecuencias de la propia ley sino por las consecuencias que está teniendo en las encuestas". Y ha remachado que "a Pedro Sánchez no le importan los derechos de las mujeres, lo que le importa son las consecuencias que está teniendo esta ley para sus propios resultados"

Ha considerado también Acón "incomprensible que esos mismos intereses electorales" estén haciendo que el PSOE "no acepte la mano tendida del PP para reformar esta ley" y que "además los propios socios de Gobierno" en referencia a Podemos no se pongan de acuerdo". Esta ley, ha insistido, de "consecuencias indeseadas para todas las mujeres y sobre todo para las víctimas de esos delitos sexuales" no le preocupa a la izquierda sino solo los "intereses electorales".

Por último, ha criticado que el PSOE no tenga altura de miras suficientes para modificar la ley del 'solo sí es sí'. Motivos mas que suficientes, ha reiterado, para que "las Nuevas Generaciones del PP hayan convocado esta manifestación. Y ha recordado que 'Lambán y Sánchez son lo mismo" y que 'van a defender lo mismo'. "Cuando Sanchez mandó a su partido que votasen en contra de la reforma, Lámban y todos sus diputados votaron en contra".