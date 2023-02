Los comercios apuran unas "buenas" rebajas pero lejos de niveles prepandemia

Los comerciantes aragoneses están viviendo este comienzo de año una campaña de rebajas "alejada de los niveles prepandemia" debido a factores como la inflación, que obliga a los ciudadanos a gastar menos. Las ventas no se han acercado a las de 2019 o antes, en especial para las pequeñas tiendas, y lamentan que esta temporada de descuentos "ha perdido toda su esencia". Además, consideran que se han producido "cambios" en las tendencias de los consumidores.

"La campaña de rebajas no ha llegado a cumplir los objetivos marcados en principio, todavía estamos alejados en el conjunto de lo que es el año que ha terminado de recuperar la normalidad", explica Vicente Gracia, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos). Cree que se debe, principalmente, a que la inflación "se ha notado en cuanto a los niveles de consumo, en la renta disponible de los ciudadanos para el consumo de productos, sobre todo para lo que son las rebajas, como el textil".

Los comerciantes, dice Gracia, solicitaron que la rebaja del IVA se aplicara a todos los alimentos, por ejemplo, "pero no ha sido así", lamenta. "Con estas medidas están ahogando al pequeño comercio", asevera. "Durante 2022 se han mantenido los niveles del impuesto de la renta, que es donde tributa el empresario autónomo –más aún en Aragón–, y que ha afectado en gran medida a los trabajadores" expresa. Aunque las rebajas hayan sido "atractivas", en una situación donde no hubiera habido un aumento de los tipos de interés y se hubiera rebajado el IRPF y hubieran bajado el IVA "se habría vendido más".

"La gente ha gastado"

De una opinión contraria es José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que considera que "las rebajas han cerrado y han recuperado casi al completo la normalidad". "Han sido unas rebajas tranquilas, sin grandes descuentos ni grandes aglomeraciones", añade. En las Navidades, detalla, la gente "ha gastado bastante". No tenían muy claro los comerciantes la situación por culpa de la inflación y los altos precios, pero Oliván asegura que, a pesar de esto, las ventas han ido "muy bien" y los aragoneses "han comprado igual". De hecho, considera que ha sido una "muy buena campaña".

Para el presidente de UCA, las rebajas de ropa de temporada "ya casi no existen". Las temperaturas tan cambiantes hacen que los comerciantes no puedan ceñirse tan solo a una época del año. "En Zaragoza la ropa de más abrigo, por ejemplo, se vende, pero no mucho, porque la gente apuesta más por ropa que pueda llevar en temporadas diferentes", precisa, al mismo tiempo que asegura que "ha cambiado mucho la forma de consumo y las tendencias, y ahora las temporadas quedan un poco desdibujadas".

Sergio Bretos, presidente del sector comercial de la zaragozana avenida de Madrid, cree que ha sido una campaña que ha ido "bastante bien", pero sin llegar a niveles prepandemia. No obstante, se lamenta de que la campaña de rebajas ha quedado "difusa" y es lo que vienen criticando los comercios pequeños desde hace años. "Las tiendas de esta vía mantenemos los periodos concretos en el tema de rebajas para que la gente no se confunda", dice Bretos. Aunque no se haya recuperado el nivel de 2019, opina que la gente ha tenido "más alegría que otros años".

Para Óscar Sanz, dueño de la tienda Josan Equipajes situada en la calle de Don Jaime I de Zaragoza, ha sido una campaña de rebajas "como antes de la pandemia", aunque reconoce que esta temporada en la que los comercios bajan los precios de sus artículos "ya no es lo que era antes". Desde hace años cambió la normativa de las rebajas, y ahora cualquier tienda puede tenerlas en el momento del año que quiera tan solo indicándolo con un cartel en el exterior. "Eso desvirtuó el rollo de las auténticas rebajas", añade. En ello coincide José Ángel Oliván, que detalla que "las grandes cadenas suelen empezar después de Reyes, pero ya no hay una fecha oficial". "Por eso se ha perdido la esencia, porque todo el mundo las hace cuando quiere realmente", concluye.

En el sector de la tienda Josan Equipajes, lo que más se ha vendido en estos descuentos invernales han sido los bolsos de señora, aunque también han predominado las maletas, que han tenido "muy buenas rebajas en el precio".

La ropa deportiva, una nueva tendencia

Una de las sorpresas de los comerciantes para este 2023 ha sido el auge de la compra de artículos deportivos en las rebajas. Según José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), "se ha vendido todo muy bien, pero sobre todo zapatillas deportivas". Oliván precisa que sucede por el parón que supuso la pandemia, que ha avivado las ganas de hacer ejercicio. Y porque, además, hay ciertos sectores, como los mayores, que "ahora compran mucha ropa deportiva".

Precisamente, Paco Beltrán salía de la tienda de deporte ‘Stadium Sport’ con unas zapatillas deportivas bajo el brazo. Este hombre de 67 años aseguraba que se ha aficionado a "trotar" a las orillas del Ebro. "Hacía mucho tiempo que no hacía ejercicio, pero después de la pandemia empecé a andar más para mejorar la circulación y ahora me gusta salir a correr despacio", confesaba. No obstante, reconocía que antes "hacía mucho deporte" y "todavía guarda ese tipo de ropa".