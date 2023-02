Alumna de 4º de la ESO: “Me da vergüenza que los jóvenes quieran ser 'influencers' y creo que hay que aspirar a más”

Hace unos días, la empresa estadounidense Remitly, que ofrece transferencias internacionales de dinero, dio a conocer un estudio que había realizado sobre los trabajos soñados en los diferentes países del mundo tomando como referencia las búsquedas de los usuarios de Internet en cada país. Para averiguarlo, analizó los datos suministrados por los principales motores de búsqueda, evaluando las consultas realizadas entre octubre de 2021 y octubre de 2022, para encontrar qué trabajos son más populares entre los habitantes de cada país.

Los resultados han sorprendido, sobre todo en España donde el trabajo soñado que más búsquedas ha generado ha resultado ser el de 'influencer'. Otro países, sobre todo de habla hispana, comparten con nuestro territorio la misma expectativa laboral. Son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Paraguay y, por último, Jordania.

Estos resultados plantean la cuestión de si, realmente, los jóvenes españoles y, más particularmente, los aragoneses, comparten estos sueños laborales. Un grupo de alumnos de 4º de la ESO del IES Ítaca en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza han debatido sobre este tema en el aula. “A mí me da vergüenza”, dice Diego, de 15 años. “No me gusta pensar que todos los jóvenes quieran ser 'influencers'”, añade este estudiante que tiene formación musical y sueña con ser artista. “Me gustaría tocar el piano y cantar mis canciones pero sé que es muy complicado triunfar en el mundo del espectáculo”, afirma. “Soy más realista y por eso me planteo convertirme en profesor de música”, continúa.

"Idealizamos el mundo de la fama porque da dinero pero tu privacidad es nula"

Su compañera Lucía comparte su visión y confiesa también sentir “algo de vergüenza” ante los resultados de ese estudio en nuestro país. “Tenemos el mundo de la fama muy idealizado porque sabemos que da mucho dinero pero también tiene una parte negativa y es que tu privacidad es nula”, explica esta estudiante. “Hay que aspirar a más. Yo sueño con ser oncóloga y me gustaría conseguirlo pero sé que es muy difícil y que exige mucho esfuerzo”, reconoce la alumna de la ESO. “Es más fácil ser 'influencer', porque con menos esfuerzo puedes conseguir muchos seguidores en redes sociales”, asevera.

Nuria, otra de sus compañeras, pide la palabra. “A mí no me parece mal ser 'influencer' porque los trabajos se van actualizando. Todos queremos trabajar en algo que nos guste, que te paguen bien y que no te quite mucho tiempo”, dice la adolescente. “Es un trabajo como cualquier otro”, añade Nuria, aunque no lo ve para ella. “Me quiero dedicar a una carrera científica, pero aún no sé a cuál exactamente”, confiesa.

Pilotos, los más deseados por su sueldo

Según el estudio de Remitly, además de ser el trabajo soñado en nuestro país, esta profesión forma parte del top 10 de trabajos más buscados, y se coloca en el puesto número 7. El primer puesto, es decir, el trabajo más buscado en todo el mundo es el de piloto, seguido de escritor y de bailarín en tercera posición.

“Mi sueño es ser piloto de aviones”, dice Mauricio, también alumno de 4º de la ESO del IES Ítaca. “Siempre me ha llamado mucho la atención porque he viajado mucho, pero también por el dinero que ganan”, confiesa. De hecho, él es uno de los que buscan en Internet cuánto ganan al mes estos profesionales. Sus compañeros no tardan en dejar caer que también ellos lo miran. No solo los pilotos, también los médicos, los profesores o los ingenieros. Algo que deja patente la importancia del salario a al hora de elegir una profesión para estos futuros trabajadores.

Hacerse 'influencer' para complementar el sueldo

“Las nuevas generaciones, en su mayoría, no tienen un interés real en dedicar su carrera profesional a trabajos relacionados con la creación de contenidos en Internet”, dice Benito Carrera, miembro del consejo regional de CCOO. “El interés por estas profesiones vienen más motivada por la propia curiosidad que generan 'influencers' de fama mundial, de su estilo de vida y del dinero que ganan”, explica Carrera. “Los jóvenes aragoneses quieren trabajar y están muy bien preparados pero les es muy difícil acceder a su primer puesto de trabajo y, cuando acceden, cobran muy poco", insiste.

Ante esta coyuntura puede aparecer el interés por "encontrar una segunda fuente de ingresos que les permita pagar el alquiler o independizarse e Internet es una opción atractiva para muchos”, continúa el representante de los trabajadores. “Algunos de estos jóvenes pueden hacerse 'influencers' para intentar generar un complemento a su sueldo, pero sobre todo para darse a conocer y hacerse publicidad en diferentes plataformas a ver si suena la flauta y consiguen un trabajo gracias a eso”, concluye Carrera.