El zaragozano Luc Loren: “Los ‘influencers’ que hablan desde la verdad  son los que funcionan”

Lucas Lorén, más conocido como Luc Loren (@lucloren), tiene las cosas muy claras a pesar de su juventud. Este zaragozano, que no alcanza la treintena, se ha convertido es uno de los ‘influencers’ de referencia del panorama nacional, más allá de por su amistad con Dulceida. A través de sus contenidos de divulgación social en los que da visibilidad a temas como los problemas de salud mental ha conquistado las redes sociales, tal y como atestiguan los más de 287.000 seguidores que tiene en Instagram y sus 468.000 suscriptores en Youtube. Pero Lucas es mucho más.

Con motivo del Día del Influencer, que se celebra este miércoles, hablamos con él sobre el las claves de su éxito, las luces y sombras de esta profesión y el futuro de los 'influencers'.

Creador de contenidos, dj y presentador... Cuéntanos, ¿quién es Luc Loren?"Tengo el corazón dividido entre la música y la comunicación digital. Yo siempre digo que soy comunicador y DJ pero al final siempre tiene todo el mismo mensaje. Siempre trato de lanzar un mensaje de respeto, de libertad sexual y de género y las vías de expresión son distintas: unas veces es un vídeo de Youtube, otras es un show con bailarinas y otras un post reivindicativo en Instagram. Al final el medio da igual mientras un 'influencer' tenga un mensaje que contar, siempre que sea contado desde la verdad".

¿Cómo fueron tus inicios? ¿En qué momento te diste cuesta en que lo de 'influencer' era más que un hobbie o que podías vivir de esto?"Mi crecimiento en las redes fue súper orgánico. Con 19 años me mudé a Barcelona y empecé a estudiar Comunicación Audiovisual. Todo lo que tengo empezó en el mundo de la noche. Empecé a salir con gente moderna. Así empecé a conocer a promotores, djs, me enseñaron a pinchar, empecé a hacer fotos en las salas de Barcelona… Me metí en un mundo ‘underground’ que me dio una especie de catapulta. Fue en ese mundo donde conocí a Aida (Dulceida), hace unos quince años. Ella estaba empezando, todavía no era conocida. Por aquel entonces creabas sinergias creativas con las personas que conocías en el camerino de la sala Apolo, por ejemplo, y luego te hacías tus proyectos fuera, y Aida era una de ellas. Yo la utilizaba como actriz y como modelo para los trabajos de la universidad, la ayudaba con las fotos del blog… Y de manera orgánica, empezó a crearse una industria. Los ‘influencers’ empezaron a hacer un negocio de sus contenidos y yo estaba ahí como equipo creativo de Aida, por lo que de rebote me empezaron a aumentar los seguidores y es ahí cuando también decido crear un producto, que es cuando creo The Tripletz con dos amigos más. Y todo fue ir aprendiendo sobre la marcha. Toda aquella generación, que entonces eran unos pocos, no sabían que esto se iba a convertir en una profesión. Creo que la palabra ‘influencer’ sigue generando un poco de controversia pero creo que cada vez más está más que asumido que es una profesión, que es muy respetada y que no deja de ser un aérea más del Marketing".

¿Cómo es el día a día de un 'influencer'? ¿Hay mucho trabajo detrás de cada contenido que subes?"Creo que no todos los ‘influencers’ dedican el mismo trabajo, como en cualquier profesión. Nuestro trabajo es muy privilegiado porque aunque al final nuestro día a día a es como el de un autónomo creativo (responder emails, cumplir con unos ‘timings’ con un cliente…), en esta industria hay mucho dinero y está bien pagada. En ese sentido somos gente privilegiada, por lo que si nos organizamos, tenemos días que son muy ocupados y otros que no lo son tanto. Yo personalmente, curro muchísimo, ya que he decidido aportar calidad. A mí cada contenido me cuesta mucho sacarlo, ya que hago divulgación social.



Lo que está claro es que no todo el mundo está preparado para la presión que supone estar expuesto las 24/7. Creo que una persona que se dedica a redes sociales tiene que tener una buena estabilidad emocional y, si no la tiene, tiene que pedir ayuda porque la gestión tanto de los buenos como los malos comentarios, tener la presión de generar siempre un titular, publicar un contenido transgresor, estar en el punto de mira, que la gente hable de ti… creo que eso es lo más complicado de ser ‘influencer’".

Tus contenidos rompen tabús. Destaca la visibilidad que das a los problemas de salud mental. Varias 'influencers' y personajes conocidos del panorama nacional han confesado sus trastornos de ansiedad, problemas derivados de la presión…"Llevo prácticamente desde que empecé en redes sociales haciendo divulgación social, casi sin buscarlo. Empezamos The Tripletz haciendo un vídeo sobre transexualidad. Vimos que tuvo tan buena acogida que vimos que era súper necesario hablar de cosas de las que no se hablaba para que la gente en su casa no se sintiera un bicho raro. Y se aplica a otros temas como drogas, prostitución, VIH y todo lo que engloba al colectivo LGTBI... Entonces te das cuenta de que tienes un arma social, de que puedas cambiar la vida de muchas personas. A partir de ahí el contenido ha ido evolucionando y ahora estoy más centrado en lo que tiene que ver con la salud mental porque creo que es un tema que nos concierne a todos y sobre todo el foco está puesto en personas conocidas para que vean que no es oro todo lo que reluce. Que la gente se dé cuenta de que son humanas y tienen sus mismos problemas, miedos, inseguridades… Porque al final toda va de quererse a uno mismo y del autoestima. Estos vídeos son un espacio de paz para muchas personas, un empujón para ir a terapia para otras”.



Eres amigo de numerosas 'influencers', destacando la gran amistad que te une con Dulceida, de actualidad por el reciente estreno de su documental. Ahora que tantas jóvenes tienen a figuras como ella, María Pombo, Laura Escanes… como referentes ¿Qué consejos les darías si se quieren dedicar a esto? ¿Qué crees que debe tener un 'influencer' para triunfar?"Lo más importante es que uno publique lo que siente, no construir el contenido en función del éxito que quieras conseguir. Las personas que hablan desde la verdad y la autenticidad, son las que funcionan. Obviamente, además, tienes que tener una buena estrategia, carisma, escribir bien tus contenidos, ser constate y trabajador, pero como cualquier creativo. Al final, el contenido que 'lo peta' es el auténtico, el que habla de ti, y si no, te van a acabar viendo impostado. Lo realmente complicado es mantenerse en el tiempo".

Participas en él y fuiste protagonista en el estreno, ¿Cómo valoras el documental de Dulceida?“El documental refleja lo que es ella. Me sorprendió mucho lo honesto que ha sido, lo mucho que me recuerda a la Aida del principio, una chica de barrio que se hizo famosa de la nada, solo por darle al botón de publicar”.

¿Cómo ves el futuro de los 'influencers'?"El marketing de ‘influencers’ ha abierto un nuevo campo para las marcas, que han decido invertir mucho y con buenos resultados. Pero el usuario es cada vez más exigente, sobre todo con los ‘influencers’ que abusan de las campañas de publicidad, que para mí son pan para hoy y hambre para mañana. Por eso tienes que elegir muy bien tus publicidades y lo que comunicas. Al final los ‘influencers’ vamos a tener que adaptar nuestro lenguaje a lo que pide la gente, es por eso que tienes que escuchar a tu audiencia. Al contrario de lo que se dice, no creo que los ‘influencers’ vayan a desaparecer. Lo que existen son nuevas plataformas que provocan un trasvase de ‘influencers’ de una a otra, y hay algunos que nacen y otros se caen. Así que o estás al loro y te adaptas y sabes saltar a esa plataforma, o te mantienes muy fuerte en la que estás pensando que nunca va a desparecer, como ocurre con Instagram, donde mucha gente tiene depositados todos sus huevos".



¿Cómo te ves dentro de unos años profesionalmente?"Siempre me he dedicado a la Comunicación. Estudié Comunicación Audiovisual, al principio quería estar detrás de las cámaras (quería ser director de cine), finalmente me puse delante. Me veo en televisión moderando debates, presentando, como el nuevo proyecto que tengo en Amazon Prime Video -Loren acompañará en una docuserie a algunas de las estrellas de las redes sociales más conocidas en un recorrido por las luces y sombras de sus carreras. Y aunque sé que esto no siempre es eterno no tengo miedo al futuro. Si no estoy delante de la cámara estaré detrás pero tengo claro que el mundo de la Comunicación es mi mundo".

¿Echas de menos Zaragoza? ¿Vienes a menudo?"Voy menos de lo que me gustaría a causa del trabajo. Es cierto que tuve que reencontrarme con mis raíces y mi propia ciudad ya que cuando me fui de Zaragoza, me fui un poco disgustado porque no me daba lo que yo necesitaba, también porque estaba en un momento de mi vida en el que necesitaba encontrarme a mí mismo. Barcelona me dio muchas cosas y después empecé a valorar más mi ciudad. Además, creo que Zaragoza ha tenido como ciudad una evolución muy buena, quizás porque yo también he cambiado y la veo de otra manera. Me encanta venir; quizás porque vengo poco y la disfruto muchísimo y luego la echo de menos”.