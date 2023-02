El inglés es el primer idioma extranjero en Aragón, pero solo un 13% lo habla bien

El inglés es el idioma (extranjero) rey. También en Aragón. Sin embargo, más de un 75% de los aragoneses reconoce que no entiende nada de la lengua de Shakespeare y apenas un 13% lo habla bien.

El 11% restante afirma que cuenta con conocimientos al respecto, pero tiene ciertas dificultades en su capacidad de comunicación oral. Son los jóvenes, de 20 a 39 años, los que poseen una mayor soltura, según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Las necesidades laborales y académicas hacen que todo el mundo opte por el inglés. Es lo que más se demanda, pero luego también es fundamental contar con un segundo idioma diferenciador", recalca Begoña Checa, directora del Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM), quien incide en que la exposición temprana y continuada es clave para dominar una lengua extranjera.

Las cifras son similares a las de la media nacional, donde destaca Madrid, donde el 22,7% de la población habla bien inglés, y Baleares (19,8%); mientras que Extremadura (8,8%) y Galicia (8,9%) se encuentran a la cola. Según los datos de Aragón, el 20,47% de los menores de 20 años hablan bien inglés, mientras que esta cifra asciende al 24,4% en el caso de los de 20 a 39 años y desciende al 11,66% entre los de 40 y 59. Solo un 1,66% de la población de mayor edad tiene estos conocimientos.

"Es como una pirámide inversa", señala Checa, quien incide en que en los cursos más básicos hay menos matriculados y el público es de "mayor edad". Por el contrario, los jóvenes suelen copar los niveles intermedios -muchos tienen un B1 al acabar la ESO- y cada vez hay más estudiantes en los cursos avanzados.

"Hace 20 años el nivel C1 tenía muy poco éxito", ejemplifica. En el resto de idiomas ocurre al contrario: "Hay muchos que se matriculan en niveles iniciales y, conforme avanzan los cursos, va habiendo menos alumnos»".

Checa explica que las personas de mayor edad suelen tener más problemas de comprensión auditiva, mientras que a los jóvenes les cuesta más la parte escrita: "Con la proliferación de las plataformas de ‘streaming’, están más expuestos a series y películas en inglés, lo que mejora su comprensión auditiva".

"Aprender un idioma es una maratón. No es una flor de un día", insiste Checa, quien recalca la importancia de que el aprendizaje no se reduzca a ir a clase: "Requiere trabajo en casa, vinculado al ocio o viendo series, por ejemplo". En este sentido, reconoce que países como Portugal "llevan la delantera", puesto que no doblan las producciones audiovisuales extranjeras.

"Llevamos muchos años acomodados", reconoce y, por ello, incide en lo positivo de que los niños vean los dibujos en inglés. "Si los exponemos desde el inicio, llegará un momento en que lo harán sin esfuerzo", apunta. A raíz de ello, especifica que cuanto antes se inicie el aprendizaje de un idioma, mejores resultados se obtendrán.

"Está científicamente probado que en la infancia nuestro cerebro tiene más flexibilidad y capacidad de absorción sin tener que racionalizar todos los procesos de aprendizaje", resalta. Y para ello considera esencial contar con profesionales "adecuados". "Antes se pensaba que para dar clase en infantil solo hacía falta un nivel básico, pero es al contrario", incide.

Reconoce que las familias cada vez son más conscientes y matriculan a sus hijos en academias, por lo que llegan a cierta edad con fluidez en la lengua inscrita. De hecho, el 23,26% de los menores de 20 años entiende bien el inglés. Unas cifras muy similares a las que se registran en su comprensión lectora (22,55%), escritura (20,33%) y su capacidad de habla (20,47%).

Otros idiomas

La demanda de idiomas en el CULM ha crecido un 7% en el último año y, en estos momentos, con la matrícula del segundo cuatrimestre todavía sin cerrar, ya se alcanzan los 1.900 inscritos en alguno de los diez idiomas que imparten. Recalca que en 2008 hubo un "repunte muy importante", puesto que la gente "no tenía trabajo", y después se estabilizó. Con la pandemia volvió a descender y ahora se está recuperando con un mayor número de interesados.

Con el inglés como bandera, el francés continúa siendo el siguiente idioma extranjero más demandado seguido del alemán, italiano, japonés, árabe, griego, portugués, chino y ruso.

"El perfil del alumnado de japonés y árabe es diferente. Son estudiantes muy motivados porque les interesa la cultura de ambos idiomas", señala Checa. En alusión a ello, considera que al inglés habría que "saberle ver ese interés cultural", para que se aprendiera más conociendo el idioma y de manera más atractiva.

Los datos del INE evidencian que el 4,61% de los aragoneses hablan bien francés, mientras que este porcentaje desciende al 3,3% cuando se trata de rumano y al 3,05% si se habla de catalán. Y apenas un 1,82% de la población residente en Aragón controla el árabe. No hay información sobre otros idiomas extranjeros.