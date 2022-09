Educación amplía la oferta de idiomas e impulsa los niveles más avanzados

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha ampliado y flexibilizado la oferta de idiomas en las escuelas oficiales, cuyo proceso de preinscripción del nuevo alumnado concluye este jueves, con un impulso a los niveles más avanzados, C1 y C2, de inglés y francés.

El nuevo curso escolar comenzará el 3 de octubre en las 12 escuelas y 19 extensiones de la Comunidad Autónoma con una oferta presencial, semipresencial, en la que la asistencia a clase es de un día a la semana, y a distancia 'online' a través de videoconferencias.

Además, se mantiene el impulso a los niveles avanzados, especialmente a cursos de C1 y C2, que son los que presentan un mayor número de solicitudes en los idiomas más demandados en inglés y francés.

Así, se va a iniciar la enseñanza del nivel C2 de francés en las dos escuelas de Zaragoza, que ya se ofertó el curso pasado en la EOI de Huesca de modo experimental, al tiempo que se consolida la enseñanza de C2 de inglés, con un total de 24 grupos en seis escuelas de las tres provincias: la número 1, Fernando Lázaro Carreter y Utebo en la provincia de Zaragoza, Huesca y Monzón, en Huesca, y Teruel.

También se afianzan los cursos en la modalidad semipresencial, que combinan al 50 % la presencialidad en el aula con el trabajo autónomo del alumnado a través de una plataforma virtual. se impartirán por tercer año consecutivo en los idiomas inglés, francés y catalán en varios niveles, y que por primera vez se va a poder cursar en las escuelas de Utebo, Monzón y Tarazona, además de en otras cuatro escuelas en las que ya se impartía: Alcañiz, Calatayud, Barbastro y Ejea.

Además, este año se inicia con carácter experimental la enseñanza a distancia en línea, a través de videoconferencias, limitada a un grupo de nivel C2 de inglés que se oferta desde la EOI Fernando Lázaro Carreter y que podrán seguir los estudiantes desde cualquier punto de Aragón al ser de ámbito autonómico.

Con ambas modalidades, semipresencial y online, junto con el programa de inglés a distancia 'That’s English!', se espera poder atender la demanda de los estudiantes que disponen de menos tiempo para la asistencia presencial a clase o que se encuentran en poblaciones donde no existe la oferta de estas enseñanzas de idiomas.

Una vez concluido este proceso de admisión a los cursos generales, algunas de las escuelas tienen previsto ofertar otros cursos de distinta naturaleza para el refuerzo de diferentes destrezas que no estarán encaminados a la certificación sino a la mejora de aspectos comunicativos del aprendizaje de idiomas, como cursos de conversación.

También para este curso se mantiene la flexibilización de la evaluación, tal y como se estableció desde el curso 2020-2021, requiriéndose el 50 % en las cinco actividades de lengua para la certificación de los niveles B y C, y siguen vigentes las medidas relativas al no cómputo del número máximo de años en los que el alumnado puede matricularse en un mismo curso y a no contabilizar las faltas de asistencia para la reserva de plaza.

Estas medidas extraordinarias afectan a todos los niveles y modalidades de enseñanza, incluyendo al programa a distancia 'That’s English!'.