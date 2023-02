Separaciones conflictivas: "A veces, para dañar al otro se utiliza hasta a los propios hijos"

A no ser que uno viva en un universo paralelo, todo el mundo habrá escuchado estos días en alguna ocasión a la colombiana Shakira cantar a los cuatro vientos sus despechados y controvertidos versos de 'Cambiaste un Ferrari por un Twingo', 'Me dejaste de vecina a la suegra y la deuda en Hacienda' o 'Perdón que te sal-pique', entre otros. Este jueves se creía que iba a lanzar otro tema musical -al ser la fecha en que su ex, el futbolista Gerard Piqué, cumplía años-, pero no fue así.

Tras el revuelo mediático levantado, en las redes sociales también se ha abierto el debate sobre qué consecuencias puede tener en los hijos que sus padres aireen en público sus desavenencias en una separación nada amistosa. "Si Shakira se diera cuenta que a sus hijos no les beneficia, cerraría este capítulo de su vida. Ahora es posible que no tenga una grave afectación. Pero, ¿qué pasará cuando un niño de 12-13 años se entere de este lío? Hacer de esto un espectáculo y sacar dinero, me parece que es algo no adecuado. Tendría que ignorarlo y no popularizarlo (en referencia a Piqué) y lo que está haciendo es justo al revés", sostiene el psiquiatra aragonés José Carlos Fuertes Rocañín.

En opinión de este experto, cuando dos personas deciden romper una relación de pareja se debería actuar con la cabeza fría, utilizando la razón y la lógica. Y, en el caso de que no se llegara a acuerdos, deben ser los abogados los que se entiendan. "Cuando los padres son más inteligentes y, sobre todo, cuando quieren de verdad a sus hijos a veces tienen que pactar y ceder. El odio es una emoción, son estados pasionales, y no hay razón que valga. Cuando hay odio todo está justificado. Luego, cuando la cabeza empieza a pensar, comienzan a ver las cosas de otra manera y se arrepienten", dice.

"Estamos llevando a los juzgados de violencia doméstica cosas que se tendrían que resolver en los juzgados de primera instancia de familia"

Fuertes Rocañín habla de casos, que llegan a las consultas, de manipulación de los menores y donde "vale todo" con tal de llevar razón por parte de los progenitores. "En mi experiencia médica estoy viendo cómo para dañar al otro a veces se utiliza hasta a los propios hijos. Y no les importa que estos sufran exploraciones, valoraciones, pasen por psicólogos, psiquiatras... Meto en el mismo saco a hombres y mujeres. En muchos casos están alegando agresiones o abusos sexuales que luego no se pueden consignar porque no se han producido o no es posible confirmarlo. Estamos llevando a los juzgados de violencia doméstica cosas que se tendrían que resolver en los juzgados de primera instancia de familia. Estamos psiquiatrizando y psicologizando a los menores porque les estamos haciendo pasar unos reconocimientos que a veces son tremendos", explica.

¿Qué no se debería hacer ante una separación o divorcio cuando hay hijos pequeños de por medio? Estos son los consejos del médico psiquiatra zaragozano:

No se debe hablar mal del otro progenitor. "Salvo que sea absolutamente necesario si estamos ante situaciones límites. Por ejemplo, si tenemos un padre o madre que son personas enfermas mentalmente hay que decir la verdad con todo el cariño y suavidad. Se puede decir de muchas maneras; no hace falta herir", avisa.

Intentar que las familias se entrometan lo menos posible.

Tratar de conseguir un tono de cierta cordialidad. "Se rompe una sociedad matrimonial, pero no tiene por qué romperse en mil pedazos y haciendo trizas al otro".

Hay que tener en cuenta, tal y como advierte, que una mala actuación de los padres tiene sus consecuencias en el crecimiento personal de sus hijos. "Desde que tengamos niños ansiosos, que desconfíen permanentemente de su entorno, que tengan miedos cuando sean adultos... Todo eso lo vamos a poder crear con conductas como las que hoy, desgraciadamente, se ven más", concluye.