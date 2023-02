El PAR desiste del recurso contra el bloqueo judicial del congreso exprés

El líder del PAR y vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha dado otro paso en el frente judicial por la anulación por irregularidades del congreso de otoño de 2021. El partido ha decidido dar carpetazo al recurso que presentó a principios de año contra la paralización del congreso exprés que se pretendía celebrar el mes pasado.

Aliaga se opuso a las medidas cautelarísimas solicitada por el destacado integrante del sector crítico Xavier de Pedro y aceptada por el juez. Para ello, el partido alegó que ni siquiera había fundamento, dado que sostenía que en la ejecutiva reunión del pasado 2 de diciembre no se llegó a tomar la decisión de celebrar el cónclave.

La pretensión del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza era resolverlo tras la vista fijada para el próximo día 8, pero ni siquiera se llegará a presentar la formación aragonesista.

Las abogadas del partido, Cristina Llop y Maite Royo, comunicaron hace dos días la decisión de desistir de la vista fijada por el juez, lo que ha valorado Xavier de Pedro como una maniobra de Aliaga “para no tener otro revés judicial”. “No quiere cumplir la sentencia que anula el congreso en el que salió elegido de forma fraudulenta, si la quisiera cumplir se iría a casa”, ha señalado en sus redes sociales.

Por otra parte, el magistrado Diego Gutiérrez ha notificado este viernes que rechaza la aclaración solicitada por el PAR sobre la ejecución de la sentencia, que le requirieron en diciembre tras haber dado la razón a Xavier de Pedro y aceptar su solicitud de medidas cautelares. Esto provocó la paralización del citado congreso extraordinario convocado para enero.

En su auto, señala que no hay nada que aclarar y que no se aprecia que en la decisión adoptada el 12 de diciembre “incurra en los defectos alegados, por lo que no ha lugar a la aclaración interesada”. Y añade que el contenido se mantiene íntegramente, además de aclarar que contra la resolución no cabe recurso alguno.

De este modo, se cierra los flecos pendientes en la primera instancia acerca de la anulación del congreso en el que fue reelegido Aliaga como líder del PAR. Ahora todo queda pendiente del criterio de la Audiencia Provincial, que debe decidir si admite el recurso del partido o confirma que debe repetirse el cónclave.