Los críticos del PAR abandonan el partido y anuncian un "nuevo espacio ideológico"

La crisis interna del PAR ha terminado en escisión menos de un año y medio después de que Arturo Aliaga se impusiera por tan solo 20 votos en un congreso anulado en los tribunales por irregularidades. El sector crítico ha oficializado este jueves que abandona el partido, pero lo hace sin renunciar al “ánimo aragonesista”, hasta el punto de anunciar un “nuevo espacio ideológico” en el que Aragón sea “punto de encuentro e ilusiones”. Lo que no especifican es cómo lo articularán.

A través de un comunicado, la ex directora general de Turismo, Elena Allué, y otros destacados militantes que la respaldaron en el cónclave, como los diputados provinciales Berta Zapater y Julio Esteban, y el alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, informan de que a lo largo de la jornada solicitarán su baja inmediata del PAR ante la “absoluta falta de democracia interna y credibilidad” ante la sociedad y la “infame” lucha en la dirección, a la que responsabilizan de la “descomposición” de las siglas. Y no serán los únicos, dado que anuncian que en los próximos días se sumarán alcaldes y ediles de la formación, así como “relevantes” militantes históricos y ex altos cargos en instituciones, aunque han declinado dar nombres.

Más información La Justicia tumba el congreso del PAR que reeligió como líder a Arturo Aliaga

En el escrito justifican igualmente su decisión en el hartazgo de esperar sin éxito que Aliaga y la ejecutiva que se le ha rebelado iniciara “un camino hacia la reconciliación” pese a que, recuerdan, el sector crítico obtuvo el 49% de apoyos en el que denominan “congreso del pucherazo”. “El presidente del PAR ha profundizado en nuevas heridas y divisiones que han sumido al partido en un escenario sin salida política interna y externa”, apuntan.

No ahorran críticas, dado que acusan a la ejecutiva de “no ahorrar esfuerzos para arruinar” al partido “en beneficio propio”, hasta el punto de acusar a los dirigentes de “arrastrar por el lodazal el nombre del PAR, en una guerra tan infame como inútil por sacudirse las culpas del amaño”. Y llegan a sostener que el enfrentamiento en el sector oficialista deja sin futuro político a cientos de alcaldes y concejales.

Las recriminaciones no se quedan ahí. Responsabilizan a Aliaga de no haber ejercido de “palanca de freno” a la deriva del PSOE de Pedro Sánchez que, a su juicio, “avergüenza al votante tradicional del PAR, ni de haber defendido los valores del aragonesismo en el cuatripartito, citando las obras del Pacto del Agua, la supresión del impuesto de Sucesiones y la custodia compartida. “El aragonesismo no solo defiende el deber hacer más aragonés a Aragón, sino también de defender una España constitucional”, apuntan.

Por ello, los críticos se decantan ya por la puesta en marcha de un “nuevo espacio ideológico” y se comprometen a luchar “por un Aragón más decisivo en una España fuerte y unida”. Y añaden: “Hemos sido pocos, como decía Costa, pero nunca aceptaremos ser poco, somos y seguiremos siendo aragonesistas, pero a partir de hoy lo seremos fuera de las filas del Partido Aragonés de Aliaga”.

De forma paralela, Allué ha remitido una carta al resto de militantes en la que explica su decisión de dejar un partido en el que lleva media vida, justificada en tres razones: La imposibilidad de “coser las heridas que desangran al PAR” pese a haber intentado “todo lo posible”, el “esperpento” de una dirección que, a su entender, “privilegia” sus intereses frente a los de los aragoneses y a su negativa a seguir legitimando “unas estructuras que ya no representan a nadie”.

Ante las especulaciones de su paso al PP, la líder de los críticos del PAR señala en su escrito que no abandona el aragonesismo y que seguirá reclamando “lo mejor” para Aragón. A este respecto, ha manifestado a este diario que no cambiará de partido, sin detallar al igual al resto de sus compañeros cómo se va a concretar ese “nuevo espacio ideológico”.