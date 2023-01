Azcón carga contra Pérez Calvo y le pide que haga "autocrítica" por sus pactos con el PSOE

Las duras críticas del coordinador de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, al alcalde de Zaragoza y líder regional del PP, Jorge Azcón, han tenido rápida respuesta. El regidor le ha recomendado al político naranja que haga “autocrítica” y considera que “los problemas” de la formación liberal en Aragón están vinculados a los pactos con el Gobierno de Javier Lambán.

En una entrevista a HERALDO, Daniel Pérez Calvo, ha acusado al alcalde de tratar de desestabilizar Cs y de “dinamitar” el proyecto que le dio a Azcón la alcaldía. Es más, el líder de Cs ha considerado que Azcón trata de “pescar en río revuelto” para “desestabilizar” a su partido restándole sus mejores activos.

El alcalde ha considerado que el acuerdo entre el PP y Cs es de “los más sólidos” que hay en España. “ No ha habido otro ayuntamiento en el que las relaciones del PP y de Cs hayan sido mejores”, ha dicho Azcón.

En su opinión, “los problemas del señor Pérez los tiene que mirar hacia adentro, hacer un poco más de autocrítica”. “Cs, no en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino en Aragón ha colaborado con el señor Lambán aprobándole los presupuestos, a Podemos o a CHA. Los problemas del señor Pérez tienen mucho más que ver con las colaboraciones que ha hecho que con la solida relación entre Cs y el PP en el Ayuntamiento", ha apuntado

Azcón se ha mostrado dispuesto a “atraer talento” a sus listas, pero no ha querido entrar en detalles. “No hemos hecho las listas y los militantes del PP no saben quién va a formar parte de ellas, porque no es el momento. No hay hablado nada con nadie”, ha declarado.

Eso sí, ha explicado que siempre ha dicho que el PP “está abierto al talento, a que aquellos que tienen experiencia y capacidad de gestión puedan formar parte de los equipos del PP”, en clara alusión a los ediles de Cs. “Todo aquel que tenga acreditada una capacidad de gestión y esa experiencia va a ser bienvenido en el PP”, ha afirmado.

“No lo hemos dicho en Zaragoza, sino a nivel nacional. El PP es un partido abierto al talento en que residen los valores del centro derecha constitucionalista, los valores liberales, aragonesistas, los valores con los que se puede identificar la mayor parte de los aragoneses. No vamos a despreciar a nadie que pueda aportar al proyecto ”, ha concluido.