Daniel Pérez: "No participaré en unas primarias cainitas para destrozar Cs"

El goteo de fugas no para. ¿Con qué fuerza llegarán al 28-M?

Con la fuerza que nos quieran dar los aragoneses, que creo que son todavía muchos. Es el partido que representa el espacio de la moderación y la sensatez, que huye de los extremos y no quiere un Aragón polarizado.

Acusa a otros partidos de querer desestabilizar a rivales. ¿Se refiere al PP?

Sí. A los periodistas, y yo lo soy, nos gusta trabajar desde el rigor que te dan los hechos probados y creo que es evidente que hay un intento del presidente del PP, Jorge Azcón, de dinamitar el proyecto que a él le dio la alcaldía de Zaragoza. Esto lo agrava mucho más.

Habla de hechos probados. ¿Cuáles son?

Algún titular que hemos visto, ‘dejo abiertas las puertas del PP para captar el talento de Cs’ o directamente dirigirse a los ediles de Ciudadanos en un momento en el que nuestras expectativas electorales son mucho peores de las que podríamos esperar creo que son hechos probados de que hay alguien intentando pescar en río revuelto. Cuando Azcón dice que viene a Cs a buscar talento está mintiendo, viene a desestabilizar el proyecto político e intentar llevarse activos para debilitarnos. Me parece mal por Cs y una falta de respeto a los militantes del PP, como si en su partido no los hubiera.

¿Se presentará a las primarias?

No voy a salirme de mi discurso para que no parezca que en 2019 vine cuando todo era fantástico y ahora, que no pinta tan bien, salgo por piernas. Estoy dispuesto a ser candidato, pero no voy a participar en unas primarias cainitas para destrozar el partido, generar más enfrentamiento y proyectar una mayor desunión que, por desgracia, estamos demostrando.

¿Quiere decir que solo será candidato si tiene claro que ganará?

No, solo seré candidato en unas primarias en la que haya una candidatura única. Y el candidato no tengo por qué ser yo; podemos llegar a un consenso entre las distintas sensibilidades del partido para identificar los candidatos, tanto a la DGA como a las alcaldías, más idóneos para captar la atención de los votantes. La clave, donde nos la jugamos, es en elegir los candidatos que más posibilidades tengan.

¿Y el candidato más idóneo es Daniel Pérez Calvo?

Eso no lo debo decir yo, me parecería una petulancia absurda. Lo deben decidir los afiliados y la dirección de partido. Y si lo ven así, es donde digo que estoy dispuesto, aunque las encuestas pinten mal. Pero si eso supone participar, insisto, en un proceso cainita, pues no voy a jugar a eso porque no estoy dispuesto a perjudicar a mi partido.

¿Teme que el nuevo coordinador de Comunicación, Ramón Fuertes, le dispute el cargo?

No tengo temor de ningún tipo. Respeto a mis compañeros y si tiene una aspiración legítima a ser candidato o a ocupar el puesto de coordinador autonómico no pasa absolutamente nada. Está en su derecho. Los puestos no son vitalicios.

¿Pero entrará en una disputa o solo participará si hay lista única?

Participaría en un proceso en el que podamos llegar a designar al candidato más idóneo. Y voy a defender hasta el último momento la lista única, porque entiendo que, tal y como está el partido, no estamos en condiciones de disputar unas primarias en las que creo que habría un contexto cainita.

Tras la renuncia de Sara Fernández y Víctor Serrano, ¿quién puede liderar la lista en Zaragoza?

Tenemos gente muy válida, pero en estos casos siempre se buscan candidatos con proyección pública, que sean conocidos. Y no tengo claro si entre los seis concejales hay alguien dispuesto a dar el paso.

Entonces, ¿por quién apostaría?

No lo voy a decir por una cuestión de respeto a mis compañeros.

Pues no dudó hace unas semanas en decir el nombra de la vicealcaldesa antes de que le diera calabazas.

Ojalá esas calabazas se convirtieran en una carroza como en el cuento de Cenicienta. Sigo pensando que Sara Fernández es la candidata idónea más allá de nuestras discrepancias, pese a no haber tenido la mejor relación. Creo que es la candidata con más posibilidades de lograr el 5% para seguir en el Ayuntamiento.

Lo será, pero ya ha dicho que no va a serlo.

Tengo que respetarlo, pero tengo la obligación de dejar claro que a diferencia de ella, que ha dicho que quiere participar en unas primarias para no votar a Daniel Pérez, pienso en el interés del partido por encima de mis filias y fobias. Sigo pensando que Sara y Víctor serían magníficos candidatos. No voy a contribuir en ningún caso a hacer de Cs un cuadro de Goya.

Ha insinuado que los veremos en otro partido. ¿Deberían dejar su acta?

Si tienen claro que no van a estar en Cs. Es legal, pero no sé hasta qué punto es reprobable éticamente que alguien que dice que no va a estar en una candidatura electoral participe en unas primarias decidiendo el futuro.

¿Teme que los críticos impongan un candidato en Zaragoza antes de marcharse?

Puede ocurrir, pero no tengo indicios de que vaya a ser así. Sería una especie de fraude.

La vicealcaldesa le acusaba de ejercer presiones y amenazas. ¿Qué tiene que decir?

No es cierto. Sara Fernández ha sido secretaria de Acción Institucional y conoce muy bien las normas. Esto no es un partido anárquico en el que pueda decir y hacer lo que quiera. Eso no ocurre en ninguna organización. Es poco ético que como vicealcaldesa lance acusaciones contra la dirección. Y recordarle a alguien que se abstenga de hacerlo no es amenazar.

Las críticas a su liderazgo no cesan. ¿Hace autocrítica?

Siempre, puede que no tuviera suficiente empatía con las personas que debieron asumir mi llegada como candidato impuesto o que mi cargo como vicesecretario general me haya alejado bastante del territorio, incluso de mis compañeros.

¿En qué medida es responsable de la fractura de su grupo parlamentario?

Algo de culpa debo tener, pero la autocrítica la tenemos que hacer todos. Y aunque hay fractura, somos el único grupo parlamentario de Cs que permanece íntegro. Los doce hemos mantenido la unidad, con nuestros más y con nuestros menos.

De doce diputados a uno como mucho en las encuestas. ¿Qué errores han cometido?

El principal, la errónea política de pactos en verano de 2019. Ahí empieza el principio del fin. De abril a mayo de 2019 ya empezamos a bajar en la medida que apostábamos de forma cerril por el PP como socio preferente.

¿Y cree que su electorado ha entendido la mano tendida al cuatripartito?

Lo veremos el 28 de mayo.

Las encuestas solo les dan, como mucho, un diputado.

Insisto, cuando una marca va bien, un líder nacional tira y las encuestas son tremendamente positivas, en ámbitos autonómicos y locales también va bien. Y en sentido contrario pasa lo mismo. Sufrimos el lastre de una marca que sale muy tocada de los pactos de 2019, de los resultados electorales y de los errores posteriores, quizá el más destacado la mal planteada moción de censura en Murcia.

¿El grupo municipal de Zaragoza se tendría que haber diferenciado más de Azcón?

Por supuesto, pero en descargo tengo que decir que ha sido un error bastante común en toda España. Hemos sido una fuerza subordinada al PP cuando tendríamos que haber sido una fuerza principal. La acción de gobierno más visible ha sido de Cs, el urbanismo, la cultura y la economía. Sin embargo, mucha gente creerá que es obra de Jorge Azcón, siempre presto y dispuesto a estar en la foto. No hemos sabido capitalizarlo con el agravante de que Azcón no sería alcalde si cumpliera la norma defendida por Feijóo de que gobierne la lista más votada.

Entiendo que no comparte esta idea que propugna el líder del PP.

Me parece una barbaridad y descaradamente a conveniencia. ¿Por qué no lo dijeron en 2019?. También lo planteó el PSOE en 2005. Adultera la verdadera democracia, los pactos para tratar de cohesionar los equipos más sólidos.

Si mantienen representación, ¿preferiría pactar con Lambán o con Azcón?

Voy a seguir insistiendo en el qué y no en el quién. Tras la asamblea de refundación, hemos acabado para siempre con los socios preferentes. Vamos a estar abiertos a pactar lo mejor para los aragoneses para que se viva mejor.

Dejó su cargo en Atresmedia para liderar Cs. ¿Volver a la profesión es su plan B?

Igual no me queda otro remedio, pero lo haré sin ningún problema. Hay muchas salidas en la gestión de medios, que es en lo que últimamente estaba.