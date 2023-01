Feijóo llega a Zaragoza para lanzar la campaña de las autonómicas: "Alberto, España te necesita"

Al ritmo del himno rock del PP y de los aplausos de la militancia, el presidente Alberto Núñez Feijóo y el líder del partido en Aragón, Jorge Azcón, han levantado el telón del acto de precampaña electoral en Zaragoza, que se celebra este sábado con la puesta de largo de los doce candidatos autonómicos que se enfrentarán a las urnas el próximo 28 de mayo.

El evento se celebra en el auditorio del Wold Trade Center de la capital con el objetivo de lanzar la campaña autonómica en la que se han marcado los principales objetivos: lograr un cambio de gobierno en Aragón de la mano del hoy alcalde de la capital. Y junto a ellos, Natalia Chueca, la candidata de Zaragoza, que ha recibido a los cabezas de lista del partido en toda España con la mejor de sus sonrisas.

Chueca: "Voy a ser la próxima alcaldesa de Zaragoza y Jorge Azcón el presidente de Aragón"

“Alberto, España te necesita”, ha dicho Natalia Chueca, que se ha encargado de la bienvenida después de que este lunes fuera elegida como candidata a la alcaldía. “Voy a ser la próxima alcaldesa de Zaragoza y Jorge Azcón el presidente de Aragón”, ha dicho Natalia Chueca, que ha puesto el tono de lo que va a ser la jornada. Duras críticas a Pedro Sánchez y a Javier Lambán que van a jalonar el camino hacia las elecciones del próximo 28 de mayo.

Hasta Zaragoza se han desplazado los 12 candidatos que concurrirán a las urnas dentro de poco más de cuatro meses, y aquellos que no se examinan en mayo, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda o el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

Chueca ha lanzado un guiño a los candidatos autonómicos presentes. Nada más empezar, les ha invitado de nuevo a Zaragoza después del 28 de mayo para organizar una fiesta de celebración de los resultados de las municipales y autonómicas con ella de alcaldesa. Porque se ha mostrado convencida de que la victoria popular, “la primera que desalojará a Sánchez de la Moncloa”. “Os recibiré como alcaldesa”, ha dicho.

Ha dirigido gran parte de su discurso a Jorge Azcón, su “mentor”, de quien ha declarado que “ha dado la vuelta a la ciudad después de 16 años de políticas equivocadas de la izquierda. Ha reafirmado su “compromiso” de “desarrollar” el proyecto del alcalde “con nuevas iniciativas en beneficio de todos”. Muy crítica con el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado el “recorte” del presupuesto de Sanidad “en medio de la peor crisis sanitaria” o de tener “los peores datos de listas de espera”. También ha recordado que haya “perdido oportunidades”, como la fábrica de baterías, por su “falta de peso” en Madrid. Y ha destacado “los palos en la rueda” a ayuntamientos como el de Zaragoza. “Queremos un presidente que diga una cosa y haga lo que dice”, ha declarado.

Chueca ha lanzado también mensajes en clave nacional, con duras críticas a la eliminación del delito de sedición o los problemas generados ley del solo sí es sí. "Como mujer y como madre esa ley se ha convertido en vergüenza nacional", ha apuntado. "Lanzamos la reconquista del un gobierno para toda España, que se merece un presidente como Alberto Núñez Feijóo.

Ya se ha celebrado la primera de las tres mesas programadas y en la que han participado los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Andalucía, Juanma Moreno. Ha destacado el humor del presidente andaluz, quien ha recordado los años que hace que conoce a Azcón. "Te has estropeado un poquito más que yo", ha bromeado, al tiempo que ha subrayado su "valentía" y "ganas" de poner a Aragón en el lugar que le corresponde. "Todos te miramos con admiración, orgullo y satisfacción", ha concluido.

También ha tirado de humor para referirse a la candidata a la alcaldía de Zaragoza. "No la conocía, pero porque no ha querido", ha apuntado entre risas. En las horas que ha coincidido con ella ha enfatizado su "serenidad, bondad y dilatada trayectoria profesional fuera de la política". Moreno ha pedido a los candidatos populares que no den un paso "ni al lado ni a atrás". "Que nadie os desanime porque lo vais a conseguir", ha apostillado. Durante su intervención, ha criticado que este sábado Sánchez visitará Sevilla: "Viene exclusivamente a criticar a Feijóo, probablemente a mí también, y a darse un viajecito. No viene a hacer ninguna propuesta ni ninguna concreción. Eso significa que el Gobierno está vacío".

Acabar con el sanchismo ha sido el eje sobre el que han versado todas las intervenciones. "Estas elecciones serán un no rotundo a Sánchez", ha enfatizado Mañueco, que ha señalado que el sanchismo ha hecho del PSOE "un partido que no reconocen ni los propios votantes". "Nos sobra Sánchez en España y nos falta Feijóo", ha concluido. Por su parte, el presidente gallego ha subrayado que el cambio hecho en la candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza es "inteligente para ganar". "En Galicia algo sabemos de hacer cambios para ganar en otros sitios y seguir ganando lo que ganamos siempre", ha apuntado en referencia a su posición y la del actual líder popular.

Más mesas redondas

Posteriormente, ha tenido lugar la moderada por el presidente de Ceuta y candidato autonómico del PP, Juan Jesús Vivas, y en la que han participado el presidente y candidato en Melilla, Juan José Imbroda; la presidenta del PP y candidata autonómica en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y el presidente del PP y candidato autonómico en Canarias, Manuel Domínguez. Vivas ha asegurado que asume el reto como si "estuviera debutando" y dispuesto a dejarse "la piel" en el empeño de convencer a los ceutíes "uno a uno si hace falta".

Después se ha celebrado la segunda de las mesas, cuyo moderador ha sido el presidente de la Región de Murcia y candidato autonómico del PP, Fernando López Miras. En ella, han intervenido el presidente del PP y candidato autonómico en Navarra, Javier García; la presidenta del PP y candidata autonómica en Baleares, Marga Prohens; y el presidente del PP en la Comunidad Valenciana y candidato autonómico, Carlos Mazón.

Por último, ha comenzado el tercer panel, cuya moderadora es la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata autonómica del PP, Isabel Díaz Ayuso, quien ha llegado al auditorio sobre las 11.15. En esta mesa, los participantes serán el presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato autonómico, Paco Núñez; el candidato autonómico del PP en La Rioja, Gonzalo Capellán; el candidato autonómico del PP en Asturias, Diego Canga; y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola.

La clausura está prevista a las 12.40 y correrá a cargo de Feijóo y del presidente del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.