Lorena Orduna, candidata del PP en Huesca: "Dejé Ciudadanos por el voto en blanco que dio la alcaldía al PSOE"

Se enfrenta a un alcalde que lleva en la política municipal desde 2003 mientras que usted no tiene ninguna experiencia.

Para mí es un reto. Cuando el PP me propuso ser candidata medité mucho la decisión porque yo provengo del mundo de la empresa y no tengo experiencia política. Pero pensando en mis hijos, en mi ciudad y en la gente que vive aquí, creía que hacía falta un cambio, un impulso a esta ciudad que ahora no le veo.



Usted no era del partido. ¿Cuántos días lleva como militante?

Desde la última semana de diciembre.



Su designación fue una sorpresa para todos ¿Cómo ocurrió?

Una llamada de teléfono, reuniones, varias comidas... Me presentaron el proyecto del PP para la alcaldía y me entrevistaron para conocer mis inquietudes y cómo era... Me encantó su propuesta, el proyecto, las personas que están detrás... Admiro mucho a Ana Alós, que para mí es un referente. Fue una excelente alcaldesa y sigue siendo una buena política. Me convenció también ella. Que alguien como ella piense en mí, ya era suficiente para dar el paso.



¿Ana Alós es la persona que la ha situado en este puesto?

Es una de ellas, sí.



¿Y cómo fue esa primera llamada del partido?

Me citaron para tomar un café, y como yo provengo del mundo de la empresa creía que sería por un trabajo, una obra... Acudí a la cita pensando que era a nivel profesional.



¿En qué consiste ese proyecto del PP que usted va a liderar?

En cambiar Huesca de arriba a abajo, en remover los cimientos de esta ciudad, en proponer un impulso, en hacer una ciudad viva de nuevo, resucitarla, darle luz... Proporcionar un futuro a nuestros hijos y seguridad a los mayores. Tengo una lista enorme de actuaciones que quiero hacer, y sobre todo me importa escuchar a mis vecinos. Yo soy de Huesca de toda la vida, oscense de nacimiento, fui mairalesa, mi madre también, mi tía.. mi familia es muy conocida, y a mí me da mucha pena ver cómo está Huesca. Los que llevamos tantos años trabajando en la empresa privada conocemos lo que es reinventarnos, lo que necesitas para destacar en algo. ¿Huesca en qué destaca? Me da pena decir esto, porque adoro a mi ciudad, pero es que no destacamos en prácticamente nada. Tenemos que ser una ciudad europea y recuperar la luz que tenía Huesca.



¿Y por qué cree que viniendo de otro partido y sin experiencia política, el PP ha pensado en usted?

Yo venía de Ciudadanos, pero estuve afiliada un par de años y ya está. No tengo ningún tipo de experiencia política. Y si han pensado en mí supongo que es por lo que conocen de mí dentro del mundo de la empresa. Ese carácter de actividad e impulso que he demostrado durante tantos años, lo han visto y han pensado que era idóneo para Huesca.



¿Por qué se fue de Ciudadanos?

No recuerdo bien cuándo me afilié, pero sí cuándo me fui: en las pasadas elecciones, a raíz del voto en blanco (atribuido a un concejal de Cs) que dio la alcaldía al PSOE.



¿Qué cree que pasó con ese voto en blanco que nadie nunca ha asumido y que le quitó la alcaldía a Ana Alós?

Me gustaba el proyecto político de Albert Rivera... Era savia nueva, aire fresco, pero a nivel local se diluía. Me quedé muy sorprendida del voto en blanco que no respetó el pacto con el PP. Yo era una afiliada de base.



¿Qué opina de su principal rival, Luis Felipe?

No lo conozco personalmente, no tengo mucha opinión. Creo que el PSOE no toma decisiones y lo que Huesca necesita es impulso.



¿Qué será lo primero que haga si es alcaldesa?

Tengo una lista como de 300 cosas. Vamos a decidir poco a poco qué hace falta. Ahora lo primordial es escuchar a todos los actores sociales para hacer un buen programa.



El de Huesca no es un ayuntamiento de mayorías, habrá que pactar y puede que a usted le toque hacerlo con Vox.

De momento no me planteo pactar con nadie, mi idea es ganar. Si he decidido liderar este proyecto es para ganar.



¿Por qué tres mujeres candidatas por el PP a las tres capitales?

Eso hay que preguntárselo a Jorge Azcón, que es quien lo ha ideado todo. En Zaragoza y Teruel ya gobernamos, en Huesca tenemos que recuperar la alcaldía.



Ana Alós criticó en campaña que la ciudad estaba muerta, triste». Usted ha dado continuidad a ese mensaje y afirma que está aletargada.

Es una ciudad triste, no es lo que era. Miro fotos antiguas y me pregunto dónde están las empresas que había en los años 40, 50 y 60. Ahora no queda nada, los que estamos tenemos que salir y torear mucho para conseguir atraer fondos, subvenciones, economía... Y una ciudad tiene que hacer lo mismo, tiene que salir a pedir, estar en los foros donde se toman las decisiones. Cuando sea alcaldesa voy a estar todo el día llamando a la puerta del Pignatelli para que Huesca vuelva a ser lo que era.