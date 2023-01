La Fundación Arcoiris pondrá en marcha una residencia de 68 plazas en Valderrobres

La Fundación Grupo Arcoiris, constituida en agosto de 2021 y ligada al grupo alimentario turolense del mismo nombre invertirá cuatro millones de euros para poner en marcha una residencia para la tercera edad en la localidad turolense de Valderrobres. Tendrá 68 plazas distribuidas en 30 habitaciones individuales y 19 dobles, creará 35 puestos de trabajo directo y estará gestionada de forma integral por la Fundación Rey Ardid, referente en la prestación de servicios a las personas más vulnerables.

El proyecto de esta entidad sin ánimo de lucro ligada a la Cooperativa Guco no comienza de cero. La fundación decidió el pasado mes de agosto adquirir un edificio situado en pleno casco urbano de esta localidad de la comarca del Matarraña y había sido levantado hace ya unos años por un grupo de promotores para albergar una residencia de la tercera edad. La inversión no llegó a término y el inmueble quedo incluido en un concurso de acreedores, pero, como explica el director del Grupo Arcoiris, Juan José Moles, "no se encontraba salida porque la iniciativa privada quiere invertir en los pueblos". Así que fue este grupo empresarial con 44 años de historia y formado por un conjunto de cooperativas dedicadas al ciclo completo de la actividad ganadera: desde la producción hasta la venta de los alimentos la que decidió tomar las riendas del proyecto.

"Es una cuestión social y sin ánimo de lucro", afirma Moles, que insiste en que el objetivo principal es ofrecer a la población del Matarraña y pueblos vecinos "un servicio que en el medio rural no facilitan entidades privadas".

La Fundación adquirió el edificio el pasado mes de agosto, tras consultar con la Consejería de Asuntos Sociales sobre la conveniencia y la necesidad de poner en marcha este servicio en Valderrobres. "Además, con el asesoramiento de este departamento del Gobierno de Aragón iniciamos negociaciones con la fundación Rey Ardid para que ellos lleven la gestión del centro", detalla el director del grupo turolense. Los trabajos de limpieza de los accesos y las primeras reformas de las instalaciones ya han comenzado con la previsión de que la residencia este operativa en 2024. "Queremos que este abierta cuanto antes pero no podemos precisar el mes, esperamos que sea antes de que termine el año", asegura Moles.

Un centro "abierto"

El edificio que ya fue construido como residencia tenía capacidad para 100 plazas, un número que se ha reducido en este proyecto para ofrecer más habitaciones individuales. "Será una centro abierto tanto para lo usuarios como para los trabajadores, adaptado a las nuevas demandas sociales y a las normativas legales tras la covid y basada en un modelo de atención centrada en la persona, con estancias abiertas y espacios personalizados", detalla Moles, que recuerda que el proyecto cuenta con una subvención de 500.000 euros con cargo al FITE 2021 correspondiente a la convocatoria destinada a entidades sociales sin ánimo de lucro para inversiones en establecimientos en servicios sociales.

La puesta en marcha de la nueva residencia de Valderrobres creará 35 puestos de trabajo, para lo que la Fundación ofrecerá cursos de formación especializada para aquellas personas que tengan interés en forma parte de la plantilla de este nuevo complejo para la tercera edad en la comarca del Matarraña.