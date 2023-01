El café ya no es la consumición más barata: ¿cuál es su coste real?

Parece que fue en la prehistoria cuando por un café no era necesario más que la moneda de 1 euro. Incluso en ocasiones, llegaba a sobrar unos céntimos. Sin embargo, no ha pasado tanto tiempo desde entonces -unos diez años-. Ahora, en algunas ocasiones, de la moneda de 2 euros sobra muy poco. La subida de la materia prima, de la factura de la luz y del alquiler ha hecho que los costes para los negocios se disparen. Por ello, el café ya no está en el podio de las consumiciones más baratas.

La caña de cerveza es en muchos establecimientos entre 10 y 30 céntimos más barata. Por descontado, las primeras posiciones se completan con la botella de agua y las infusiones. En el centro de Zaragoza, el café con leche se mueve entre 1,50 y 1,90 euros, el cortado entre 1,40 y 1,60 y el solo entre 1,30 y 1,50. Con el comienzo de año, son muchos establecimientos -aunque no todos- los que han decidido subir 10 céntimos para afrontar el incremento de "todas las facturas".

"En la bebida es donde más margen tenemos"

"Como viene siendo tradicional, este mes de enero se están llevando a cabo actualizaciones de precios en la oferta hostelera de la provincia, pero en un porcentaje sensiblemente inferior al incremento del IPC. La estabilización de precios durante el primer semestre del año será fundamental para poder hablar de un escenario cierto de normalización y reactivación de la actividad de las empresas del sector", asegura José María Marteles Gracia, presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, que indica que el 2023 ha comenzado con "incertidumbre".

"La elevada y persistente tasa de inflación sigue minando la rentabilidad y competitividad de las empresas, que apenas van a notar el impacto de las recientes medidas del Gobierno central y también socavan la capacidad de gasto destinado a ocio por parte del consumidor", apostilla. Según los datos de afiliación medios relativos al ejercicio 2022, especifica, se han recuperado los niveles de empleo previos a la crisis (ha crecido la afiliación de trabajadores por cuenta ajena, sin embargo, el número de autónomos todavía es inferior al de 2019).

En la cafetería

Vero, una empleada de Mondo.

"Nuestro cafés valen 10 céntimos más desde que comenzó el año ya que hemos sufrido un incremento generalizado de todos los costes. Los nuestro son más caros (1,90, 1,60 y 1,50 euros) porque es café de especialidad y la leche es fresca. Ofrecemos calidad", explica Ana, de la cafetería Mondo, en la calle Cádiz de la capital aragonesa. La mayoría de clientes, apunta, comprenden que "el precio haya cambiado". "Hay de todo, como siempre, pero a nivel general, lo entienden", argumenta.

También 10 céntimos han subido los cafés el Grupo Canterbury, que cuenta con varios establecimientos en el centro de la ciudad y en otros barrios (Actur y La Almozara). En sus establecimientos, es la consumición que menos ha cambiado de precio: el coste de las copas más baratas se incrementa en 50 céntimos y los refrescos y cervezas durante el día 20 céntimos. También han repercutido 10 céntimos en algunos bares de San José y Torrero y de otros barrios de las afueras.

En Espumosos de la calle Cádiz, el aumento de precios se efectuó en 2022. "Nosotros subimos dos veces el año pasado. La primera fue a principio de año y la segunda justo antes de las Fiestas del Pilar. Más o menos el precio cambió en 10 céntimos en cada una de las ocasiones. Por eso, este 2023, no tenemos intención de tocar nada", reconoce el dueño Armando Crespo.

¿Cuánto le cuesta un café a un hostelero?

El propietario del negocio estima que cada café con leche le supone un coste en materia prima (café, leche y azúcar) de 30 o 35 céntimos. Según los cálculos, sería 14 céntimos por los granos de café, 11 céntimos por la leche y 5 por el azúcar. "Hay que tener en cuenta que luego tenemos muchos gastos más. De luz, he pasado de pagar 800 euros a 2.200, que fue lo que me llegó en la última factura. Y un mes llegué a desembolsar 3.200", recuerda el propietario.

Así, teniendo en cuenta el gasto en energía y el de personal (ronda en general los 10 euros la hora), el coste de un café para el empresario es de 70 céntimos. A eso, hay que sumar impuestos, alquiler de local y otros gastos. "En la bebida es donde más margen tenemos. En comida trabajamos con mucho menos beneficio. Por supuesto, también se gana, pero no de la misma manera", cuenta Crespo.

Armando Crespo, propietario de los Espumosos en la calle Cádiz de Zaragoza.

El dueño critica que la escalada de precios está siendo "un negocio para algunos". "Especialmente, en los congelados, se hacen con todo el stock y luego dicen que no hay para cobrarlo más caro", lamenta Crespo, que argumenta que algunos productos "es entendible por la guerra de Ucrania", como el aceite de girasol, "pero otros no".