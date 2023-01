Rey Gaspar: "No hay nada como ver la ilusión de los niños durante la cabalgata"

Qué bonita la cabalgata de anoche. Estarán ustedes cansadísimos...

La travesía desde el lejano Oriente es muy sacrificada, pero compensa al ver la alegría de los niños que nos reciben por las calles.

Ayer en el centro de Zaragoza no cabía un alfiler.

Es una maravilla el volver a reencontrarnos sin aforos ni distancias. Este jueves, en La Romareda y en la plaza del Pilar, abracé y me hice fotos con tantos niños como pude. Creo que tengo agujetas de tanto saludar, pero es un mal menor.

Claro, a su inconfesable edad, tendrá que cuidarse.

Durante todo el año, Baltasar, Melchor y yo hacemos ejercicio y cuidamos nuestra dieta. Sólo así podemos darnos los atracones de guirlaches y polvorones que nos dejan los niños después de la cabalgata.

Por sus rostros parece que no pasan los años. ¿Es cosa de pócimas mágicas o han echado mano de la ayudita del bótox?

Nosotros sí nos notamos unas pocas arrugas más que el año anterior, pero el no ser vanidosos ayuda a disimularlas. Cumplir años –incluso miles– siempre es motivo de alegría. Estar presente en el imaginario de mayores y pequeños después de tantos siglos tiene su mérito, ¿no cree?

Por supuesto. También es loable su insistencia en llevar incienso al Niño. ¿Por qué lo hace?

Es verdad que en pleno siglo XXI no se antoja un presente muy útil, pero hay que tener en cuenta el poder de los símbolos. A las divinidades se les rinde culto en los altares quemando incienso y el Niño recién nacido es hijo de Dios.

Yo sigo prefiriendo el oro, que no se devalúa.

¿Sabe que mi nombre significa ‘el administrador del tesoro’? Entre papiros, espejos mágicos, lámparas maravillosas y piedras preciosas, los tres Reyes llevamos cosas valiosísimas, pero lo más importante son los valores inmateriales que tratamos de transmitir.

¿Qué valores son esos?

Compañerismo, respeto, empatía... Nosotros no vemos a los niños cuando abren sus regalos, pero sí durante la cabalgata y no hay nada como ver sus rostros de felicidad y comprobar cómo comparten su alegría.

Además de regalos, también dejan carbón a quienes se portan mal. ¿A ustedes no les afecta el veto a los combustibles fósiles?

En Aragón los niños han sido razonablemente buenos este año y apenas hemos traído cargamento de carbón por estas tierras. Sólo les pedimos que en 2023 cuiden un poco más el idioma y no nos lleguen cartas con tantas faltas ortografía.

¡No me diga que les escriben con emoticonos!

Nos han llegado cartas hasta con formato de TikTok, cosa que nos divierte muchísimo, siempre y cuando estén bien trabajadas...

Suena a que los Reyes quieren hacerse ‘streamers’...

Tan lejos no creo que lleguemos, pero poco a poco vamos renovando la tradición y adaptándonos a cada época. Lo intentamos, por ejemplo, con las músicas y las coreografía de nuestros desfiles.

Oiga, su cabalgata no dejaría huella de carbono, ¿verdad?

¡Pero si hacemos más 10.000 kilómetros a camello! No, no, no contaminamos nada. Cuidar el planeta es una de nuestras máximas preocupaciones y todos deberíamos tomarnos esto del cambio climático más en serio. Se lo decimos nosotros, que estamos habituados a cruzar desiertos.

En 2022 hemos visto la guerra a las puertas de Europa.

Las guerras son atroces se produzcan donde se produzcan. Hay que redoblar esfuerzos para estar del lado de quienes la sufren y no olvidar nunca la fortuna que tenemos de vivir bajo un techo y con las necesidades básicas cubiertas.

Un regalo que no se valora.

Los niños tienen que saber que, por más juguetes que reciban hoy, los mejores regalos no son de plástico ni llevan pilas. Tienen que aprender a valorar el cariño de sus familias, las risas con sus amigos y la belleza del bien y la verdad.