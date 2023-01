Los 365 consejos de Patri Psicóloga: "Vivir con serenidad es un lujo al alcance de todos"

El estudio donde trabaja desde su casa de Zaragoza la psicóloga Patricia Ramírez, conocida como Patri Psicóloga, es un espacio amplio, luminoso y lleno de mucho color (empezando por sus múltiples rotuladores), que evidencia su vitalidad. En sus estanterías, junto a los libros de Psicología, la figura de un angelote -con un mensaje- le recuerda que a los pensamientos inútiles hay que acallarlos y un peluche de La Rana Gustavo -el entrañable reportero más dicharachero de Barrio Sésamo- pone un toque de humor.

"Tiene que ser un espacio amable. Y no pueden faltar las velas, que para mí son un símbolo asociado a la serenidad", comenta, acompañada por su perro. "Es un placer trabajar con él; me reconforta muchísimo", reconoce. Avanzar en el camino de la calma es lo que nos propone en su nuevo libro 'Vivir con serenidad. 365 consejos', que hace el número 11 y que en tan solo un mes va ya por su tercera edición. A ella le gustaría que esta última obra tuviera la capacidad de transformar a las personas para que puedan vivir con serenidad. "Implica que tengas que cambiar la forma de relacionarte contigo y con los demás; y eso es salir de tu zona confortable", nos advierte.

Para usted, la serenidad es una filosofía de vida.Sí. La serenidad es un estado que podemos entrenar y que nos ayuda a decidir cómo responder al entorno, en lugar de reaccionar. Creo que las personas somos muy dadas a que aquello que sentimos sea completamente verdadero. Enseguida le damos un valor incuestionable a nuestras emociones y nos creemos que porque las sentimos como verdaderas tenemos licencia para responder en función de la emoción.

Estamos en una sociedad en la que se prioriza ser feliz. ¿Tendríamos que resetearnos?Por lo menos habría que resetear la emoción de la felicidad. Muchas personas se sienten culpables por no poder sentirse felices. Y realmente la felicidad son momentos puntuales que vienen acompañados de un momento agradable en tu vida. No le puedes pedir a tu mente, a tu cuerpo y corazón que sientan esa emoción durante todo el día porque hay muchos momentos que nos la boicotean. No queramos tener una emoción que es incompatible con lo que ocurre durante 24 horas al día.

Precisamente, a usted le cambió la vida leer 'La trampa de la felicidad', de Russ Harris.Para mí, ese libro se ha convertido en una Biblia porque está basado en las terapias de tercera generación de la Psicología, que nos enseñan sobre todo a aprender a aceptar cosas que no podemos cambiar de nuestra vida, a relativizar, a tomar distancia emocional... No existían cuando estudié la carrera y las descubrí hace más de 20 años. Fue un antes y un después. El entrenamiento continuo de lo que proponía me ha ayudado a tomarme la vida de otra manera: a interpretar las cosas de otra forma, a poner mucho sentido del humor, a cambiar la narrativa de las cosas que me pasan...

En su nuevo libro nos propone 365 prácticas para avanzar en el camino de la calma. ¿Por cuál deberíamos empezar?Por el que uno quiera. El libro tiene tres grandes apartados -que es la tríada psicológica con la que los psicólogos explicamos todo- que son: pensamientos, emociones y conductas. Hay una parte de pensar sereno, sentir sereno y comportarse de forma serena. Y en esos bloques trato de todo: tema de pareja, autoestima, la organización y gestión del tiempo, la tecnología...

¿Cuál de todos ellos le ha ayudado más a usted?Es difícil de resumir porque hay muchos. Pero para mí, toda la parte cognitiva es muy importante. Las palabras con las que nos hablamos, nuestra forma de pensar, el vocabulario, el mensaje y la narrativa es fundamental. Todo eso está condicionando nuestras emociones, nuestra serenidad e ilusión.

Patri Psicóloga con una pizarra con consejos para disfrutar de estas fiestas navideñas. Guillermo Mestre

¿Y cuáles considera imprescindibles?El primero, cambiar la forma de relacionarte contigo a nivel mental. La idea es que aprendamos a ser amorosos, respetuosos y amables con nosotros mismos. Segundo, cuidar de la salud mental con la actividad física, la meditación y el sueño. Y tercero, el amor a los demás. Cada vez que contribuimos en el bienestar, la felicidad y la ayuda a otras personas nos sanamos porque nos hace sentir bien. No nos damos cuenta, pero nuestra especie ha llegado aquí porque hemos sobrevivido ayudándonos unos a otros. Y ayudar a los demás genera oxitocina, que es la hormona del amor y la compasión.

¿Es que nos queremos poco a nosotros mismos?Nos hemos educado con algunas creencias que no nos ayudan; una es el concepto erróneo de humildad. La gente ha interpretado -porque nos lo han dicho nuestros padres- que ser humilde es no hablar bien de ti. Yo creo que la humildad está relacionado con no hablar de lo que no sabes, pero hablar bien de ti es una forma de conocerte mejor, de que explores cuáles son esas facetas en las que tú tienes talento, competencias, pasiones... Cuando no conoces tus cosas maravillosas y solo tus defectos -en eso estamos muy entrenados-, tienes mucha información de todo lo que no funciona y muy poca de lo que sí; y, entonces, no puedes tener una buena autoestima.



La serenidad de la que habla contrasta con un mundo acelerado.No es natural, lo hemos fabricado nosotros. No se nace con este síndrome de la vida ocupada. Nos hemos creído lo de la multitarea y no existe; nuestro cerebro no tiene capacidad para estar en dos cosas a la vez. Entre la prisa, la multitarea y la inmediatez que tiene ahora toda la tecnología nos hemos metido en un bucle en el que todo lo hacemos corriendo. Y, como todo el mundo hace lo mismo, lo hemos normalizado. Pero que sea normal no significa que sea saludable. Lo natural es reposar.

"Tenemos que aprender a ser amorosos, respetuosos y amables con nosotros mismos. Y cuidar de la salud mental con la actividad física, la meditación y el sueño. Además del amor a los demás"



"La inmediatez nos lleva a tener ansiedad y a sufrir. Si todo lo convertimos en inmediato hacemos que el valor de lo importante se pierda"

"Invito a la gente a que esté un día apuntando todas sus quejas para que tomen conciencia. La gente termina por normalizar y convertir en hábitos conductas que son muy poco saludables para uno mismo y los demás"

A su juicio, ¿a qué conduce esa inmediatez?La inmediatez nos lleva a tener ansiedad y a sufrir; a tener trastornos psicosomáticos. Si todo lo convertimos en inmediato hacemos que el valor de lo importante y urgente se pierda. A nuestro cerebro le encantan los placeres a corto plazo porque ha aprendido que esos placeres inmediatos le han ayudado a sobrevivir. No ha evolucionado lo suficiente como para saber esperar. Tenemos que trabajar el autocontrol, la fuerza de voluntad y aprender a medir las consecuencias de nuestro comportamiento.

¿Qué no debería faltar en nuestra lista de propósitos para 2023?Hacer una revisión de nuestra escala de valores; es importantísimo. Con qué valores queremos vivir el 2023 porque luego te pones a llenar la lista de propósitos y muchas veces los objetivos que te marcas no están alineados con tu escala de valores. Elegir 4 o 5 valores porque lo marcan todo: los propósitos, la manera de relacionarnos con los demás, con nuestro trabajo, con nuestros hábitos de vida saludable…. Con todo.

Y para usted, ¿cuál es su escala de valores?El primero, el amor. Lo veo como una inmensidad porque para mi amor es tratar bien, no tener en cuenta algún agravio sin importancia, trabajar ese perdón contigo mismo, el perdón con el pasado, la manera en como hablas a tu pareja, a tus hijos, los amigos… El amor lo recoge todo. Y también tendrían que estar la generosidad, el respeto, la benevolencia, la libertad, la justicia, la honestidad y la valentía. Y luego todos los que tienen que ver con el espíritu de sacrificio, trabajo y disciplina. En mi vida, el esfuerzo, la disciplina, el ser metódica, el horario y la puntualidad es vital; me ayudan a ordenarme. Y otros son que hay que hacer las cosas fáciles y aplicar el sentido del humor a todo.

Algunos de los consejos que nos da Patri Psicólogo para estas Navidades. Guillermo Mestre

Entre los consejos que nos propone figura el estar un día sin quejas. Antes de eso, invito a la gente a que esté un día apuntando todas sus quejas para que tomen conciencia. Las cosas que no escribes, no existen. La gente termina por normalizar y convertir en hábitos conductas que son muy poco saludables para uno mismo y los demás. A todos nos llena de energía tener al lado a esa persona que te hace reír, te da ánimo, que siempre está con una broma… Esa gente es maravillosa. Y yo no quiero que tengamos que fingir un estado de ánimo que no tenemos, pero eso de cambiar la narrativa, poner un poco de tu parte y decir: 'Esto tampoco es para tanto; cambia el chip', como civilización es muy importante.

También defiende aburrirnos, cuando hay gente que lo teme.Aburrirnos entendido como momentos para no hacer nada. La neurociencia te dice que el cerebro necesita reposo y descanso; y eso le permite que se regenere y funcione mejor.