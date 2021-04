Patricia Ramírez: "Sabemos la teoría de cómo ser felices, pero la practicamos poco"

Acaba de publicar ‘Somos fuerza’ y ahí expresa sus propias experiencias. ¿A qué lado del diván es más difícil estar?

Es más difícil contar tus experiencias. Cuando escuchas a otros se establece un lazo de empatía con la gente y te lleva también a ayudar, pero cuando la experiencia es propia, te saca de tu zona confortable. A mí me cuesta más revivir mis experiencias que ayudar a la gente a superar las suyas.

¿Cómo fue en el confinamiento?

Mi experiencia en el confinamiento no ha sido dura por la parte laboral. Las primeras dos semanas sí, porque todo se tambaleó y mi trabajo cambió completamente. Tuve que salir de mi zona confortable para hacerlo todo virtual. Lo que me agotó es que empezamos a divulgar pensando que serían dos semanas y terminamos divulgando muchísimo y durante muchos meses. A medida que divulgas y la gente te refuerza, te enganchas a eso. No puedes dejar de ayudar. Y de ahí surge el libro.

¿Y a la sociedad?

Ha marcado un antes y un después en nuestra vulnerabilidad. La pandemia nos ha enseñado que tenemos controlado mucho menos de lo que nos imaginábamos. Tenemos que estar más pendientes de las cosas que son importantes, los valores y las relaciones personales. Ahora, el aprendizaje que haga cada persona de la pandemia es un mundo.

¿Cuáles son las adversidades más repetidas en la actualidad?

El miedo al contagio y la pérdida de empleo, la gestión del duelo y la soledad que sufren los seres queridos.

En el libro acuña un nuevo término ‘draque’ (drama y queja). ¿Nos quejamos demasiado?

Dramatizamos mucho porque enseguida nos parecen importantes temas que si nos preguntásemos ‘¿esto va a ser mañana importante?’ diríamos que no. A mí me parece peor la queja que el drama. La queja te lleva a contaminar tu vida. Todo el día pensando en lo que no funciona, en lo que me falta, en lo que es injusto... Nos quita un montón de energía en conseguir lo contrario.

¿No sabemos ser felices?

Sabemos la teoría de cómo ser felices, pero igual la practicamos poco.

Tiene casi 400.000 seguidores. ¿Se considera una ‘instagramer’?

Me considero una profesional que divulga desde la sencillez y el rigor de la psicología.

Y a través de las redes sociales ayuda a las personas.

Las redes sociales, si se saben gestionar bien, me parecen un escaparate maravilloso para poder aprender, despertar la curiosidad sobre las aficiones que una persona tiene, empezar a leer píldoras de cosas que te pueden interesar... Mis redes sociales están para divulgar y ponerlas al servicio de las personas.

Cada lunes propone un nuevo reto. ¿Qué es lo que busca?

Poner fácil los propósitos que a veces tenemos. Un día corriendo pensé que este año quería leer más. Hice un post diciéndolo y tuve más de 800 comentarios. La gente quiere tener un acompañamiento. Así que pensé en proponer un reto semanal para que la gente se sintiese arropada.

¿La psicología continúa estigmatizada?

Ya no está el estigma de ir al psicólogo. Es como una actividad de autocuidado. Sin embargo, a nivel personal, hay muchas personas a las que les genera una barrera. Todavía hay desconfianza sobre cómo te puede ayudar el psicólogo.

También se ha subido al escenario. ¿Cómo fue la experiencia?

Lo disfruté muchísimo. Era una terapia teatralizada sobre casos de pareja. Y ahora estamos preparando la siguiente, que se llama ‘La ansiedad no mata, pero fatiga’ con Rafa Blanca. La idea es que la gente salga con consejos para aprender a manejar su ansiedad.

¿Alguno esencial?

Lo más importante es aprender a manejar tus preocupaciones. Cómo poner distancia con las preocupaciones que nosotros no podemos controlar.