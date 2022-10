Javier Urra, psicólogo: "La vida no es un parque temático ni debe serlo"

Javier Urra (Estella, Navarra, 1957) tiene una larga experiencia con jóvenes. Fue el primer Defensor del Menor. Es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid, puesto del que se encuentra en excedencia voluntaria. Doctor en Psicología con la especialidad de Clínica es pedagogo terapeuta. Ha trabajado más de 30 años en la Fiscalía de Menores de la capital española, escribe libros y artículos sobre problemas de los niños y adolescentes, colabora en medios de comunicación y participa en jornadas por todo el país como la de Azajer, la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación, sobre riesgos para los jóvenes, que le trajo recientemente a Zaragoza.

¿Cómo consigue sacar tiempo para todo?

He escrito 77 libros y todos a mano, con pluma. Jamás he puesto los dedos en un ordenador. Me levanto a las 4.30 de la mañana, leo, escribo, a las 6.30 doy un paseo rápido por el Parque del Retiro y a las 8.30 voy a trabajar.

¿Tiene tiempo para dormir?

Duermo como un niño, tengo la conciencia tranquila. Además, soy director de un programa para chicos jóvenes de un centro terapéutico, Recurra Ginso, desde hace 12 años, donde trabajan 110 profesionales (terapeutas, psicólogos, psiquiatras, maestros...), por el que han pasado 1.100 chicos, que están una media de 11 meses.

¿Qué se puede hacer por un joven problemático en unos meses?

Mucho. Cambiarle cognitivamente, dotarle emocionalmente y prepararle para entender la vida de otra manera. Hacemos etapas del camino. En un 80% de los casos hay mejoras sustantivas.

¿Ha atendido a algún aragonés?

Sí. Uno de ellos fue un chico que me dijo que no le caía bien la gente y quería ser pastor. Ahora es pastor en Teruel. No toda la gente tiene que ser supersociable.

Desde su experiencia, ¿cómo han cambiado los adolescentes en estos 30 años que lleva de trayectoria?

La juventud comete menos delitos que antes, pero comete dos que antes eran impensables como la violencia filoparental, impensable en la época de mis padres, y los abusos sexuales en grupo, en manada. Eso no lo encontrábamos antes. Confunden el sexo con el amor, el amor con poseer, que es lo opuesto.

En Zaragoza habló de otro problema, el juego.

Hay mucha publicidad, muchos intereses, las empresas en España que llevan el tema del juego se embolsan limpio 9.000 millones de euros al año, el Estado 3.000 millones. Hay unos intereses clarísimos. Se gana dinero con lo que pierde la gente, muchas veces la gente más pobre.

Javier Urra, psicólogo. Enrique Cidoncha

¿Por qué se enganchan?

El ser humano tiende a la adicción, a la droga, al trabajo, al sexo, al deporte con la vigorexia… Si se lo fomentas, lo facilitas. No es lo mismo jugar a la lotería de Navidad que jugar en un partido de fútbol a quién va a meter gol. Tengo la impresión de que a las administraciones les preocupa el alcohol y otras drogas, que a veces generan violencia o accidentes, pero el tema de la ludopatía no les interesa tanto. Se ve como el problema del que lo tiene. Tienen esa subida fisiológica en el momento del juego, creen que pueden reventar el casino, pero es un azar marcado para que pierdas. Yo no juego a nada porque me daría pánico que me tocara, soy muy feliz siendo como soy. Si te toca una ingente cantidad de dinero es un problema. Empiezas a pensar qué haces con el dinero, con quién lo repartes... Estoy feliz con lo que tengo.

¿Las nuevas tecnologías facilitan las adicciones?

Un joven se puede enganchar al juego sin tener que ir a un casino. En nuestro centro no hay móvil, los chicos con 16 ó 18 años no pueden llevar móvil y no ha generado problemas. No les cuesta desengancharse.

¿Pueden vivir sin móvil?

Perfectamente. Es un topicazo decir "está enganchado". Si cambias el entorno, las circunstancias, no lo necesitan. El 40% nos llegan con elevados consumos de porros y allí no hay nada. Hay un criterio en la sociedad de que a veces las cosas son irreversibles y no es así. Tener un cáncer de páncreas terminal, eso sí que es irreversible.

¿El móvil facilita otros riesgos como el acoso escolar?

Las nuevas tecnologías se meten en tu casa, en tu ordenador. La razón mayor de suicidio viene del acoso escolar.

En Zaragoza hemos tenido recientemente un caso muy preocupante por el intento de suicidio de una niña de 10 años que sufría acoso escolar.

El sufrimiento de los niños nos sorprende. Es devastador para ellos. No lo cuentan, pero lo sienten. El mayor índice de suicidio se produce por acoso escolar. Imagina una niña a la que el resto la ridiculiza. En Baleares un chaval llevó tarta al colegio y le empezaron a cantar 'gordo de mierda'. Tus propios compañeros, ellos que son tu referencia a esa edad. El grupo de referencia es más importante que el de pertenencia. Luego hay una edad en la que los padres son la referencia.

¿Qué pueden hacer los padres?

Son demasiado protectores. Vemos a los niños más pequeños de lo que son. Las niñas empiezan a ser mujeres año y medio antes que sus abuelas. La sociedad está bastante desnortada, no tiene criterio de qué es la esencia de la vida. Nos ha golpeado el covid y eso ha creado una quiebra; la guerra parece lejos pero tambores suenan; la inflación... Hay más incertidumbre.

¿Qué aconseja para afrontar el momento actual de dificultades económicas e incertidumbre?

El ser humano es un ser espiritual. La gente necesita la parte de espiritualidad. Somos sociales y somos culturales, pero somos espirituales, que no quiere decir religiosos, sino que necesitamos el compromiso con la naturaleza, con uno mismo. Cuando la gente no encuentra una razón para vivir le pide a la vida más de lo que la vida le puede dar y a partir de ahí quiere ser feliz.

Hoy en día todo el mundo busca ser feliz. ¿Es posible?

La vida no es un parque temático ni debe serlo. La vida es alegría, choques, incomprensión, saber que vas a morir o que la gente que te quiere va a morir. Esa búsqueda de la felicidad tan ambiciosa es un error. España lleva dos años siendo el país del mundo que consume más ansiolíticos. Nos está quebrando la salud mental de muchos jóvenes que se autolesionan, con casos de anorexia, bulimia... Los trastornos mentales en los niños están bajando mucho la edad y esto habla de una patología social. El 70% de la enfermedad mental tiene su etiología antes de los 18 años. Hay que hacer una sociedad mucho más serena.