Elena Barcos: "Si se consiguiera controlar la inflación y acabara la guerra, mejorarían sustancialmente las cosas"

¿Cuánto más pueden subir los tipos?

Lo que quiere el Banco Central Europeo es controlar la inflación y es verdad que la subida que se preveía hace unos meses era mayor de la que se prevé ahora. Hay una incertidumbre absoluta. Ahora estamos al 2,5% y se prevén dos alzas durante los próximos meses hasta llegar al 3,5% dependiendo de como se comporte la inflación y si no se consigue controlar, seguirán incrementándose los tipos.

¿Se aprecia ya una ralentización en la inversión?

Las empresas, en general, están expectantes. Y la inversión la están ralentizando pendientes de ver cómo se desenvuelve la situación. Y los particulares, parecido, ya que con toda la subida de precios, están más cautos.

¿Llegará la economía a entrar en recesión el próximo año?

Es difícil saberlo. Vivimos en una incertidumbre tal ahora mismo, con factores absolutamente exógenos e inciertos, que no sé cómo se puede comportar la economía. Si se consigue controlar la inflación y si se acabara la guerra, mejorarían sustancialmente las cosas, y la recuperación sería mucho más rápida. Pero si todo eso se prolonga, podríamos llegar a entrar en recesión.

¿Podría cerrarse el grifo del crédito?

Creo que no. Al final todas las entidades tienen una solvencia mucho mayor a la que podían tener antes. Esta no es una crisis de liquidez. La subida de tipos impacta también a las entidades financieras. Hay menos liquidez en el mercado y habrá más restricciones, pero no quiere decir que no se vayan a seguir apoyando proyectos interesantes y que tengan viabilidad.

¿Se ve una subida de la morosidad?

Por el momento no. El tema de los tipos ha crecido en el último semestre y los plazos de los créditos se suben en el plazo que les toque: a veces en seis meses, otros en doce. El impacto real no está siendo paralelo a la subida de tipos, que ha sido muy rápida.

¿Pero sí hay un repunte en los concursos de acreedores en los juzgados?

Sí, es cierto. Se ven algunos concursos directos. En años pasados se han concedido muchos créditos ICO. Al final empiezan a vencer esas carencias y con una crisis de la pandemia que no ha terminado, ha empezado otra y esas empresas siguen con dificultades de liquidez porque no han podido remontar. Y se ven concursos más directos que antes no se veían. Y algo más de tensión en impagos. El que antes te pagaba al día, ahora te paga con una semana. Se percibe que va a haber dificultades, pero espero que sea mucho más controlado que la vez anterior. Y las entidades financieras estamos mucho más preparadas.

¿Qué pueden hacer las empresas ante un empeoramiento de la situación?

Lo mejor que pueden hacer es anticiparse. Si esta situación se alarga en el tiempo y una empresa empieza a ver que no puede afrontar sus compromisos pero va acumulando impagos, la situación, al final, se hace insostenible. Por lo tanto, si prevé que su situación va a ser de dificultad, lo mejor es que trate de buscar una solución antes de que el problema sea más grave y sea más complicado gestionarlo.

¿Hay todavía reservas de ahorro?

El ahorro aún resiste. No sé cuanto puede durar, pero es una de las causas por las que la situación tampoco se está tornando tan dura pese a la subida de tipos y el aumento de los costes de la vida. Y tampoco por el momento se ve un gran impacto en el consumo.

Aparte de los riesgos, ¿ve alguna oportunidad en 2023?

Aragón es una comunidad con muchas fortalezas. Ha afrontado mejor la crisis que otras zonas y está acometiendo proyectos de inversión muy relevantes en digitalización, sector agroalimentario y logística. Espero que con todo esto, la crisis se consiga controlar lo antes posible y se pueda volver a tener estabilidad y crecimiento en 2024. Aunque 2023 aún empezará con dificultades, esperemos que mejore hacia final de año y en 2024 empecemos de cero y hacia adelante.

¿Quién es?

Directora del Área de Riesgos de Caja Rural de Aragón. Licenciada en Administración y dirección de empresas por la Pontificia de Comillas y con el programa de Desarrollo Directivo de Indae y Makeateam. Veinte años de experiencia en banca. Empezó en BNP Paribas. Luego fue directora de Análisis y Seguimiento de Riesgos de CGD en España. Desde 2020 dirige del Área de Riesgos en Caja Rural de Aragón y es parte del Comité de Dirección.