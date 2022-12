Ana Aínsa: "Más de la mitad de los problemas dentro y fuera de las empresas son por una mala comunicación"

Ana Aínsa es periodista y socia consultora de Byacomunicación. Asesora de empresas, entrenadora de portavoces y periodista de televisión, estuvo doce años en Antena 3 Televisión, TVE y Aragón TV como editora, presentadora y redactora. En la actualidad, trabaja para varias empresas de diferentes sectores y tamaños. Ha escrito tres libros ‘Corrientes de vida’ (2009), ‘Ruta de estrellas’ (2010) y ‘Ganar la vida’ (2011).

En los últimos tiempos hay preocupaciones con fuerte implantación social y conexión emocional, como el feminismo o la ecología. ¿Cómo conviven estas cuestiones a la hora de comunicar?Nosotros lo que procuramos es que esas cuestiones clave calen en la cultura de la empresa y es misión de todos que calen también en la cultura de la sociedad, de las familias, de cada persona. Pero a nadie le gusta que le impongan las cosas, así que hay que comunicarlo de forma adecuada para que no genere rechazo sino adeptos convencidos. Para lograrlo, hay que ser honestos, predicar con el ejemplo, no que sea simple postureo.

Se habla de falta de liderazgo en el momento actual. ¿Tiene que ver que políticos y empresarios no hablen por sí mismos, que les preparen los discursos? ¿Dónde está la línea roja?Me voy a centrar en los políticos. Tiene que ver con la vocación, honestidad, coherencia, credibilidad… Einstein dijo que "el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única". Un buen líder tiene que predicar con el ejemplo. No se debe generalizar pero ¿crees que algunos de nuestros políticos son un buen ejemplo para la sociedad? Me da mucha pena ver cuando se hacen preguntas y no se escuchan ni responden, se limitan a leer lo que les han escrito aunque se esté hablando de otra cosa, mienten, se insultan y critican todo por sistema. Siento que las personas no les importamos nada. La línea roja la deben marcar la honestidad, la credibilidad y la ética. ¿Te imaginas a un político diciendo a su oponente algo que ha hecho bien? Debería ser algo normal.