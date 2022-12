Las baldosas y alcantarillas mal colocadas pueden generar altos niveles de ansiedad

Es recurrente que aparezcan imágenes en las redes sociales y existe incluso un perfil de Instagram que reúne lo que llaman #alcantarillamal, esto es, losas y tapas sobre las aceras que se han movido sin respetar las líneas pintadas sobre ellas o la orientación del pavimento.

Aunque puede parecer un tema menor, existen un pequeño porcentaje de personas que se bloquean al ver estos elementos. Son, según explican los psicólogos, quienes padecen rasgos de un trastorno obsesivo-compulsivo (toc) relacionado con la simetría.

“Hay personas que precisan que en todo haya un orden, una composición perfecta. Sufren una obsesión con la simetría y los equilibrios, que se puede reproducir también en la escena urbana si estas personas ya padecían toc o presentaban rasgos de toc de simetría anteriormente”, explica Sandra Sánchez, Muñoz psicóloga y gerente del Espacio Ítaca.

Los especialistas inciden en que hay que discernir muy bien entre simples manías -a veces curiosas que acaban con una foto y ya está- y personas que realmente sufren el trastorno y pueden quedarse bloqueadas en mitad de la calle ante estos desequilibrios estéticos. “Hablamos de una patología donde se evidencia mucho sufrimiento, por lo que no es algo para tomarse en broma. Es cierto que hay otro tipo de personas, que pueden ser perfeccionistas (como rasgo, no como trastorno), a las que las alcantarillas mal colocadas les puede llamar la atención e, incluso, alterar pero en un grado mucho menor que no llega a generar sufrimiento”, añade Sánchez.

Cuadros torcidos, a gran escala

En un entorno doméstico o familiar, la compulsión (conducta que se desencadena producto de la obsesión) es a colocar bien el objeto hasta conseguir que sea simétrico (un cuadro torcido, por ejemplo), algo que en la vía pública es complicado de llevar a cabo. Quienes sufren el toc, en la calle, verían incrementado su sufrimiento emocional que, incluso, podría perjudicar su salud mental. Quienes no tienen el trastorno pero sí son sensibles a este asunto fotografían la tapa de registro en cuestión o, incluso, llaman al Ayuntamiento para que traten de moverla.

Un ejemplo zaragozano, 'cazado' por los usuarios de Instagram. @alcantarillamal

¿Hay alguna instrucción en las áreas de Infraestructuras o de Servicios Públicos respecto a estas ‘alcantarillas mal’? Fuentes municipales explican que la forma de colocar las tapas queda a la discreción del operario y de su sentido común y estético. No hay instrucciones detalladas sino que se confía en el buen hacer y la buena voluntad de los operarios que están en la calle. Explican también desde el Ayuntamiento de Zaragoza que cuando las intervenciones de las brigadas afectan a alguna señalización horizontal “se tiene mucho cuidado y, obviamente, se intenta poner todo lo mejor posible”. Piden, no obstante, comprensión para aquellos trabajadores que quizá tengan que levantar 150 pesadísimas tapas al día y a los que alguna se les pueda escapar.

El de las alcantarillas irrespetuosas con el diseño del pavimento es un mal común a todas las ciudades de España, a juzgar por el perfil de Instagram que las reúne y en el que se pueden ver ejemplos de Madrid, La Coruña, León o L’Hospitalet de Llobregat. En Zaragoza cada cual tendrá su despropósito preferido, pero los hay en Tomás Bretón, en Salvador Minguijón, en la propia calle Delicias o, incluso, en las rayas de la parada del tranvía en César Augusto. A veces son tapas reubicadas, recicladas y otras, incluso, tan vetusta que han permanecido ajenas a las reformas de las calles o plazas que las integran. En muchos casos parecen grandísimas piezas de un puzzle que -maldición- el operario no ha sabido colocar bien. En internet se encuentran cientos bajo las etiquetas de #tapasmal #wrongmanhole #quétecostaba #ohpleasecomeon #lazymanhole…

Otros elementos de la vía urbana que se han observado pueden perturbar a quienes sufren altos niveles de ansiedad son alcantarillas a las que le faltan rejas, farolas que tienen los cables fuera o escalones en mal estado. En resumen, todos los estímulos que guardan relación con estructuras o aspectos urbanos en mal estado y que pueden percibirse como peligrosos. No obstante, explican los expertos que lo más común es desplegar este tipo de conductas en el hogar o en ámbitos más domésticos. "Yo no soporto ver un cuadro torcido. Incluso en un edificio público o en una casa ajena lo intento poner derecho, aunque a veces no se puede porque están clavados por los dos lados", confiesa Milagros Quesada. La joven cuenta también que hace dos años le instalaron un aparato de aire acondicionado en casa y observó que las canaletas "estaban muy torcidas". "Me enfadé, llamé, no me cabía en la cabeza que no hubieran usado un nivel", explica. "Al final resultó que son tubitos que salen para desaguar la condensación y que tienen que estar mínimamente inclinados para que actúa la gravedad y el agua corra".