Lambán acusa a Azcón de "poner en riesgo 2.500 empleos" al usar el Ayuntamiento contra la DGA en su "campaña electoral"

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, acusa al 'popular' Jorge Azcón, alcalde y candidato del PP a regir la Comunidad en 2023, de "estar utilizando el Ayuntamiento de Zaragoza, con el potencial que tiene, como ariete contra el Gobierno de Aragón en su campaña electoral". Y una "muestra palpable y evidente de ello" son, en su opinión, las alegaciones que el Consistorio ha presentado al plan de la Universidad Popular que, según el barón socialista, "ponen en riesgo la creación de 2.500 puestos de trabajo". Como le parece que es "difícilmente explicable a los ciudadanos", Lambán reclama a Azcón que "rectifique su actitud" y que le "dé luz verde" al proyecto.

Ha insistido Lambán, en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita al Centro Natación Helios con motivo de los actos por su centenario, en la necesidad de que las relaciones entre la DGA y en Ayuntamiento de Zaragoza se produzcan "en términos de normalidad y que ningún proyecto de interés para los ciudadanos sufran ningún proyecto ni retraso".

Conflictos como el surgido por el plan de la antigua Universidad Laboral son los que "hay que evitar por todos los medios". Ha justificado, además, la solicitud de que Azcón deje la alcaldía. "Cuando el grupo municipal socialista pide al alcalde que deje la alcaldía, no lo hace como una moción de censura encubierta, sino por la incompatibilidad manifiesta de ser alcalde de una gran ciudad y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, viendo que el candidato está utilizando el Ayuntamiento como ariete contra el Gobierno de Aragón en su campaña electoral", ha indicado.

Por otra parte, ha comentado que su gabinete y el de Azcón están buscando una fecha para la reunión de la Comisión Bilateral, confiando en que las relaciones entre ambas instituciones "se produzcan en términos de normalidad y que ningún proyecto de interés para los ciudadanos sufra ninguna clase de perjuicio ni retraso".

Lambán defiende la unión de estaciones de esquí

Además, Lambán ha defendido el proyecto de unión de las estaciones de esquí de los valles del Aragón y Tena, recalcando que tiene "el respaldo absoluto" de los Ayuntamientos y habitantes del Pirineo. Ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo es "fortalecer al Pirineo para la práctica del deporte de invierno" de forma que sea "uno de los lugares más apetecibles para los practicantes del esquí, con pistas de más largo recorrido para competir con las mejores pistas de Europa". "No hay un solo Ayuntamiento que no quiera este proyecto", ha observado Lambán, subrayando que "en estos tiempos no se puede hacer nada que contravenga la normativa ambiental". El Gobierno de Aragón quiere crear más riqueza "y no cometer ningún tipo de desperfecto desde el punto de vista ambiental".

También ha dicho que "el Gobierno lleva muchos años invirtiendo en todas las comarcas de Aragón", y ha considerado que los fondos europeos "eran una oportunidad de oro que no se volverá a repetir jamás", de ahí la "apuesta firme" por la unión de estaciones.