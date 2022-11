“La humanidad ha tenido siempre miedo de las mujeres que vuelan, pero no por brujas, sino por libres”

Almas es el proyecto que Yolanda Palomo ha lanzado hace unos meses con el claro objetivo de contar lo que para ella es la verdadera historia de las brujas. Almas responde a La Mala Semilla, como se llamaba a estos personajes en Aragón e inspirado en el libro del mismo nombre de Carlos Garcés, en quien Yolanda se apoya para documentarse. Es malagueña, nieta de parteras, y desde 2009 vive en Villanúa. Es la actual directora de la Cueva de las Güixas y allí, en esta gruta donde no solo se habla de estalactitas, es donde comenzó su relación con el mundo de la brujería.

Fue entonces cuando empezó a estudiar este campo de forma más profesional pero siempre ha tenido cierta relación con su vida. Por su profesión, la de traer bebés al mundo, sus abuelas corrieron mejor suerte que sus antepasadas. Muchas de ellas, aquellas que intervenían en partos que no terminaban bien, fueron acusadas de brujas y quemadas en la hoguera. Lo mismo sucedía con las curanderas que, en plena epidemia de peste, daban unas hierbas medicinales a alguien que se encontraba mal y al día siguiente fallecía. “Los mataba la enfermedad y no lo que aquellas mujeres les daban pero se decía que les habían envenenado. En un mundo de ignorancia, envidias y celos, la que destacaba era juzgada y tachada de bruja y endemoniada”, explica Yolanda.

Yolanda Palomo como Narbona D’Arcal en una visita teatralizada en la Cueva de las Güixas de Villanúa. Héctor López

Para ella, esto no ha cambiado en la actualidad y habla de que, en realidad, las cazas de brujas no eran más que el bullying de aquella época. “Se perseguía a las mujeres súper avanzadas, que vivían solas y salían adelante. Y esto trastornaba a la sociedad. No solo a los hombres, también a las mujeres, siendo en muchas ocasiones ellas quienes acusaban a las supuestas brujas”. Una reflexión que se apoya con datos de Carlos Garcés, Eugenio Monesma y otros documentalistas con los que colabora Yolanda. Según estas investigaciones, en Aragón se ajustició a un total de 120 mujeres y, en el 90% de los casos, fueron señaladas por los propios vecinos y sentenciadas por la justicia ordinaria, no por la Inquisición.

Cuestiones como esta son las que Yolanda transmite, de forma teatralizada y amena, en las representaciones que ofrece a través de Almas. Algunas de estas visitas, generalmente dos al año, se pueden presenciar en un escenario de excepción: la Cueva de las Güixas de Villanúa. Por las investigaciones realizadas, de las 120 brujas ajusticiadas en Aragón, 15 eran de La Jacetania. Una de ellas fue Narbona D’Arcal, la primera en ser juzgada por la Inquisición en 1498 y ejecutada dos años después en Zaragoza. Pero antes ya había caído Guirandana de Lay, otras de las mujeres que frecuentaban la gruta y que, tras ser la primera acusada por el pueblo, fue quemada en Jaca en 1461.

“Soy una de esas mujeres a las que hoy quemarían en la hoguera”

En las representaciones, Yolanda en Narbona y Ana Seguí es Guirandana. Son dos de los personajes que conectan con un público entregado e inmerso en la historia. “Algunos incluso lloran y también vienen niños. Damos algún susto pero no es una representación que dé miedo”, explica. De hecho, ya la han llamado de varios colegios para llevar su actividad. Una actividad cuyo objetivo es recuperar esta parte de la tradición oral de Aragón y que espera pueda vender con facilidad en eventos como el Mercado de las Tres Culturas de Jaca o en Aratur.

Yolanda Palomo (izquierda) y Ana Seguí representan a Narbona D’Arcal y Guirandana de Lay, dos de las brujas más importantes de La Jacetania. Héctor López

Por el momento, Yolanda está empezando a darse a conocer y tiene como objetivo a corto plazo montar una página web y moverse en redes sociales y whatsapp. Hasta entonces, quienes quieran saber más sobre esta parte de la historia de las brujas más desconocida tendrán que contactarla por teléfono (675988738). En lo personal, ha dado muchas vueltas, ha trabajado en hostelería y vivido en Menorca o Barcelona. Pero cuando llegó a Villanúa para ponerse al frente de un hotel durante seis meses se enamoró de esa zona del Pirineo y ya no se pudo ir. Desde entonces han pasado 13 años, allí encontró el amor y su hija, que va a cumplir 11 años, nació en Jaca. Lanzar Almas ha sido para ella un reto personal, motivado por el cambio social que ha visto con respecto al concepto de la brujería. “En la Cueva de las Güixas se ha pasado de 12.000 visitantes a 30.000 en cinco años gracias a las visitas teatralizadas de las brujas que se hacen en épocas de poca afluencia. Además, se fija población en la zona porque si no tienes trabajo, te tienes que ir”, asegura.

Sus ganas de ir más allá la han hecho apostar por este proyecto que trata de poner en valor el entorno rural y la identidad cultural aragonesa a través de la teatralización y la interacción. “Con actividades creativas, sostenibles, viables e inclusivas, se quiere promover el respeto hacia todas las personas y poner a estas mujeres tan adelantadas para la época en el lugar que les corresponde”, dice Yolanda. “La humanidad ha tenido siempre miedo de las mujeres que vuelan, pero no por brujas, sino por libres”, defiende esta inconformista que no duda en reconocer que, aunque tiene toda la buena voluntad del mundo es un poco “incómoda”. “Soy una de esas mujeres a las que hoy quemarían en la hoguera”.