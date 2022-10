La apertura de las agendas no logra reducir la demora para citarse en Atención Primaria

La visibilización de todos los huecos de las agendas de los médicos de Atención Primaria apenas ha tenido efectos en el usuario, que en muchas ocasiones todavía sigue viendo cómo al ir a pedir cita a través de la aplicación Salud Informa, la más cercana supera la semana de espera. No ayuda que el martes sea festivo y que algunos facultativos, dentro de sus días de fiesta, opten por librar el lunes. Así, en centros de salud como Seminario, en Zaragoza, la espera se alarga a 10 días frente a los 7 que tenía ese mismo médico la semana pasada. También ocurre en Torrero-La Paz (de 8 a 10 días) o en Rebolería (de 7 a 10), siempre comparando como el mismo especialista. Alguno ha conseguido reducir la espera como en Sagasta, que oscila entre 2 y 6 días frente a los 3 y 7 de la semana pasada o Las Fuentes Norte (de 8 a 6 días).

Pese a que desde el Departamento de Sanidad aseguraron que los cambios están funcionando bien, los médicos no tienen esta misma sensación. "No está siendo muy efectivo", reconoce Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet). Pone como ejemplo su propia agenda: "La tengo llena para tres o cuatro días". "Antes había huecos que se cubrían en el mismo día con personas que acudían directamente al centro. Ahora, al estar todos en la web, el que viene al ambulatorio a pedir cita, se encuentra con que no le atienden, excepto los indemorables, que son cinco huecos", apunta.

Una visión similar comparte Javier García Tirado, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, quien señala que se siguen "doblando o incluso triplicando" las agendas debido a la falta de profesionales, lo que además se traduce en que se dejen de lado otras labores como son la docencia o la investigación. "La agenda está saturadísima", resalta. Prueba de ello son las esperas que hay para determinados facultativos de Valdespartera, donde se alcanzan los 13 días, o en Arrabal, que se alarga hasta el mes a través de la aplicación. También en el centro de salud de Pirineos, de Huesca, oscila entre 13 y 22 días, dependiendo del especialista.

En la provincia de Teruel, algunos centros de salud han logrado reducir en los últimos días la demora en citaciones. En el Ensanche, cinco de los nueve médicos citaban ayer en el día mientras que el resto lo hacían con dos o tres días de retraso, frente a una media de tres o cuatro días durante la semana pasada. El coordinador de este ambulatorio, Mariano Lozano, justificó la mejora por la coincidencia de menos libranzas y la posibilidad de contar con sustitutos. En Utrillas, donde la demora ha pasado de 2 o 3 días a uno solo, la reducción se ha debido, según el coordinador, Luis Fernando Marín, "al esfuerzo de los profesionales". "Hoy comeré a las cinco de la tarde, pero prefiero ver a todos mis pacientes", dijo.

Sin variación en la covid

La situación epidemiológica a consecuencia de la covid apenas ha variado desde el viernes. En estos momentos, la incidencia acumulada a siete días (con un fin de semana de por medio y el correspondiente descenso de test) es de 68,4 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 70,9 del viernes. Además, hay 125 pacientes ingresados (3 de ellos en la uci), mientras que hace cuatro días eran 132 (2 en la uci). Sí que aumentan los nuevos ingresos registrados en la última semana, que han pasado de 32 a 66.