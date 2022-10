Lamin Hydara: "Solo me planteo vivir en Zaragoza o Gambia, en ningún otro sitio

Este octubre hace seis años que Lamin Hydara llegó a Zaragoza siguiendo los pasos de su padre y su hermano mayor que ya residían en la ciudad. "No sabía ni una palabra de español, fue lo más duro, pero tenía clarísimo que era la única forma de tener un futuro. En mi país estudiaba y trabajaba pero no tenía expectativas", cuenta sobre la decisión que tomó con 18 años.

Hoy, con 24 años, trabajo fijo y sacándose el carné de conducir, tiene claro que solo se plantea "vivir en Zaragoza o Gambia, en ningún otro sitio". En su país tiene a su madre, su padre que ha regresado tras jubilarse y tres hermanos pequeños. Por eso, su sueño es "ahorrar lo suficiente para poder construirle una casa mejor a mi madre".

La vida de este joven gambiano va ligada a la Fundación Federico Ozanam. "Allí he aprendido español, he hecho cursos y me he formado, es como mi segunda casa". Después de tres años en la empresa de inserción Inserta de esta entidad, empleado en el taller de confección industrial, ha pasado a integrarse en la plantilla fija. Le gusta lo que hace, aunque en un futuro le apetece cursar alguna formación en soldadura. "Igual algún día lo puedo necesitar, no solo para trabajar, sino para mí mismo", relata.

Cuando viajaba en avión hacia España, aprovechando que su padre regresaba de unas vacaciones, pensaba en poder estudiar en un instituto, pero fue imposible. Muchos de los jóvenes de su localidad, Koina, el "último pueblo antes de Senegal", se han reencontrado en Zaragoza. Tienen un equipo de fútbol, Los de siempre, con los que entrena y juega. No ha vuelto a Gambia aún. "Ahora tengo que estudiar, poco a poco, estoy con las prácticas del carné de conducir, a ver si me lo puedo sacar", concluye.

En la capital aragonesa, según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento zaragozano, residen 86.625 extranjeros (el año anterior eran 110.757), que suponen el 13% de la población, que ascendía a 686.686 ciudadanos. Los países más representados son Rumanía con 22.805 residentes, seguido de Nicaragua con 7.887, Marruecos con 6.963, China con una población de 5.207 y Colombia que aporta 5.193 ciudadanos.

En la Fundación Federico Ozanam han atendido en lo que va de año a 5.242 usuarios, de los que 3.187 son inmigrantes de 76 nacionalidades diferentes, lo que representa un 60% del total. Marruecos, con 700 personas, suponen un 13% del global y un 25% del conjunto del colectivo migrante. Le siguen Colombia, Nicaragua y Argelia (6% de la población migrante cada uno). Como consecuencia de la guerra de Ucrania, los refugiados de ese país representan ya el 5% (167) de los atendidos por Ozanam.

NOTICIAS RELACIONADAS Las familias aragonesas de acogida de ucranianos consideran "migajas" las deducciones previstas en la renta

"Las personas en situación de vulnerabilidad son casi al 50% españolas y extranjeras, en contra de lo que puede parecer a primera vista", subraya la responsable adjunta de acción social y de proyectos de la Fundación, Sonia Guillera. Donde sí es mayor la presencia de inmigrantes es en la formación ocupacional. Este 2022 a los programas para aprender oficios han asistido o asisten 470 extranjeros, el 72% del total.

"Por fin dormimos tranquilos"

Elisabeth Palpa, de 52 años, es compañera de trabajo de Hydara. Huyó de su hogar de Perú, con sus dos hijos que hoy tienen 25 y 18 años, en diciembre de 2019 por "razones personales" que prefiere no recordar. Vino con algo de dinero ahorrado para sobrevivir un tiempo pero "no sabía lo complicado que iba a ser encontrar un trabajo". De un día para otro se encontraron sin poder pagar una habitación, pero la primera noche que dormían en la calle "una persona nos dijo que podíamos ir al albergue municipal". El confinamiento lo pasaron ahí. Hoy lleva ya un año trabajando en el taller textil de Inserta, tienen su propio piso y sus hijos siguen sus estudios. "Ahora estoy bien, por fin podemos dormir tranquilos e ir a mejor".