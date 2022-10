"Vas a coger cita en el centro de salud y si no es una urgencia no te dan hasta dentro de tres semanas"

Es una imagen habitual estos días en las inmediaciones de los ambulatorios: salir por la puerta, quitarse la mascarilla -obligatoria para entrar- y resoplar. La demora en las citas de los centros de salud para el médico de familia ha generado "un gran descontento" entre los pacientes aragoneses, que en ocasiones hacen cola en la admisión para irse con una consulta programada para dentro de varios días o incluso semanas. En los aledaños también se congregan los ciudadanos para hablar acerca de su vida y de cómo ahora, hasta llegar a ser atendidos por un facultativo, pasa "demasiado tiempo".

La sanidad ha sido el tema central de la política en la Comunidad durante esta semana. El presidente de Aragón, Javier Lambán, admitió el viernes que el sector tiene un "gravísimo problema" debido a la falta de médicos que se debe solucionar cuanto antes para evitar el "colapso". Precisamente, esta escasez es la que afecta a los centros de salud y a sus pacientes, que aseguran estar "insatisfechos" con esta situación. Begoña González salía ese mismo día del ambulatorio del Actur Sur de Zaragoza con su marido, que a penas puede caminar por sí solo. "Hemos venido a pedir cita para recoger unos análisis. Ayer le hicieron unas radiografías y nos dijeron que ya estaban los resultados. Venimos a pedir hora y nos dan para el 7 de noviembre", relataba esta zaragozana. "Nos parece una barbaridad. Si de verdad te duele algo... Luego que se saturan las urgencias. ¿Cómo no se van a saturar? Para cualquier cosa tienes que ir a urgencias, porque en los centros ahora...", opinaba. Además, González expresaba que su médico de familia se jubiló hace dos años y le asignaron a una facultativa, a la que todavía no han visto. "Cada vez que venimos, tenemos un doctor distinto, lo que hace que el seguimiento no sea tan bueno como antes", aseveraba, y añadía que están "descontentos", no con el trato de la doctora que le toca, sino por el "desconcierto".

Begoña González, frente al centro de salud Actur Sur. Toni Galán

En el centro de salud Actur Sur se ha colgado un cartel que refleja que hay tres médicos de baja y no hay relevo. "Se nota que están saturados, pero los doctores no pueden hacer más", espetaba Tere, usuaria del ambulatorio. "Vas a coger cita y si no es una urgencia no te dan hasta dentro de tres semanas. Va fatal. Pienso que la gente está bastante quemada con todo esto", se lamentaba Paqui Velasco, a la salida del mismo ambulatorio.

La tónica es la misma en el centro de salud Arrabal, según los pacientes. "Mi sobrina tuvo fiebre y le daban cita para diez días. Tuvimos que ir a urgencias. Esto no nos había ocurrido nunca. Ahora está todo fatal", relataba Pilar, a las puertas del consultorio. Ella también ha sufrido la falta de facultativos. "Estoy perdiendo visión de un ojo y como aquí no me daban cita me fui al Grande Covián. Ahí me pusieron en lista preferente, y todavía estoy esperando a que me llamen, desde hace casi tres meses", declaraba. Por su parte, José María García y su mujer están "contentos", aunque antes "daban cita en dos días y ahora es una semana", aseguraban. Testigo de ello ha sido A. G., médico jubilada de este centro de salud, que indicaba que para un análisis de sangre para su hija, tardaron 3 semanas en darle consulta. "Yo les entiendo, pero sí que es cierto que a veces puede molestar esta demora", sentenciaba.

Fachada del centro de salud Arrabal. Francisco Jiménez

Los médicos, tensionados

"Empezamos el día con 35 huecos, pero siempre termina ascendiendo un 20 o 30%". Estas son las palabras de Antonio Aísa, médico en el centro de salud Fuentes Norte. "Que el Salud nos diga cuántos pacientes es seguro que atendamos al día, por nuestra salud y por la suya", reclamaba este facultativo. La situación es "de tensión". Algunos médicos aseguran tener que doblar esfuerzos o incluso hacer horas de más. "Organizar las consultas del día siguiente y el papeleo lo hago en casa, fuera de horario laboral, porque sino no me da tiempo a atender a todos", decía Aísa. Para él, el problema reside en que existe una "desproporción" en la oferta y la demanda en los centros de salud. "Si a eso le sumas la falta de personal, la situación empeora mucho", detallaba.

Por su parte, Isabel Monreal, facultativa en el centro de salud Arrabal, detallaba que, desde la pandemia, deben tener al menos 22 huecos de demanda presencial, más 5 o 6 no presenciales. "Cada uno se diseñó una agenda, según su propia organización interna. Al final de la mañana, se fuerzan huecos", expresaba esta facultativa. Por lo tanto, aseguraba terminar la jornada con 50 -o incluso 60- pacientes atendidos, cuando tendrían que ser unos 30 . "Algunas de las personas que atendemos a última hora son solo renovar las recetas, pero esto puede llevarte 2 minutos o 15", explicaba.

En el centro de salud La Jota, algunos doctores protestaron contra la escasez de personal con unos carteles que reflejaban la carga de sus agendas. "¿Quién cuida al que cuida?" o "las listas de espera no son nuestra responsabilidad", fueron algunos de sus reclamos.