Repollés dice que los médicos de Primaria apoyan la transparecencia total de las agendas y anuncia futuras peonadas

Tras la tormenta llega la calma. Esta es la impresión que ha trasladado la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, tras reunirse este jueves por la mañana con los sindicatos Fasamet y CesmAragón y el Colegio Oficial de Médicos. Repollés ha aseguado que el colectivo está de acuerdo con la decisión de publicar la totalidad de los huecos libres de las agendas de los facultativos de los centros de salud, después de que hace pocas horas las organizaciones Fasamet y CesmAragón pidieran la dimisión de la consejera de Vicepresidencia, Mayte Pérez, por las palabras que utilizó para dar a conocer esta medida y que consideraban "insultantes".

La tensión inicial parece que se ha rebajado después de que la propia vicepresidenta se haya disculpado y haya declarado su más "absoluto" respeto y reconocimiento a los profesionales sanitarios. No obstante, Repollés ha hecho estás declaraciones antes de que el cónclave con los representantes del sector sanitario finalizara. Ha atribuido la controversia suscitada a que "a lo mejor no ha sido una información adecuada la que se ha transmitido, pero los médicos y sindicatos están de acuerdo con esta medida, que es una medida organizativa que va mejorar la percepoción de los pacientes y la gestión de las agendas". Asimismo, ha precisado que este encuentro estaba agendada con anterioridad a la controversia suscitada por la transparencia total de las agendas.

Sobre las futuras medidas a implantar en los ambulatiorios para atajar los tiempos de espera en las citaciones, la titular de Sanidad ha anunciado que implantarán peonadas en aquellos consultorios con unas "agendas excesivamente comprometidas" en los que no se pueda atender a todos los pacientes en el horario habitual con jornadas por las tardes remuneradas. Ha explicado que no se puede hablar propiamente de peonadas, "porque no se trata de sacar listas de espera", sino de "jornadas extraordinarias como complemento B" y así aparece reflejado en la documentación que están manejando. Lo que no ha precisado es una fecha para su puesta en marcha, ya que una medida de este calado tiene que pasar por la Mesa Sectorial.

Esta es una de las propuestas que aparece recogida en el documento que recientemente Fasamet y CesmAragón remitieron a la Administración con 25 iniciativas para solventar a corto plazo la situación de la Atención Primaria, entre las que se incluían mejoras económicas y laborales. Repollés ha afirmado que en la mayoría están "absolutamente de acuerdo" y que van a abordar "muchos de ellos" aunque otros "de más largo recorrido" se estudiarán para un futuro. La titular de Sanidad explicó que se han comprometido a avanzar en un pacto en Atención Primaria, cuyas bases se establecerán en las dos próximas reuniones que se mantendrán en un plazo de tiempo "muy breve".