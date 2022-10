Mayte Pérez declara su compromiso con la sanidad pública y pide disculpas si sus palabras se malinterpretaron

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha declarado este jueves su más "absoluto" respeto y reconocimiento a los profesionales sanitarios después de que este miércoles los sindicatos médicos Fasamet y CEMSAragón exigieran su dimisión tras haber asegurado que debido a una "pequeña disfunción" de la aplicación Salud Informa creía que se estaban quedando algunos huecos libres en las agendas médicas. Pérez ha lamentado si sus palabras se malinterpretaron y ha defendido que su intención no era ofender a nadie.

En una publicación a través de su cuenta de Facebook, la también portavoz del Gobierno de Aragón ha detallado que sus declaraciones del miércoles se referían a una "propuesta de mejora en la propia gestión" y que nada tenían que ver con el "cuestionamiento o la denuncia de falta de profesionalidad o compromiso de los profesionales". En este sentido, ha señalado que es una "firme defensora" de la sanidad y la educación publica y, que, precisamente por ello, tiene la obligación de que los servicios públicos mejoren y sean eficaces para la ciudadanía.

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 600 millones en la sanidad pública desde 2015 y que en medio se ha topado "con la gestión más compleja", la de la pandemia. Por ello, no se cansará de agradecer y reconocer el trabajado "abnegado" de los profesionales sanitarios "en la gestión de la misma.

Durante las últimas jornadas, se ha puesto en evidencia las demoras que existen en algunos centros de salud para poder coger cita a través de la aplicación Salud Informa, llegando en algunos casos a superar los 20 días. Este hecho ha provocado que desde el Departamento de Sanidad se opte por ofertar todas las citas médicas a través de este medio, frente a la posibilidad que existía previamente de que los facultativos hicieran una reserva para aquellas personas que llamaban por teléfono o acudían al ambulatorio para pedir cita.

Desde Fasamet insistieron este miércoles en que no hay ningún hueco libre y que además se está atendiendo a un 15 o 30% más de pacientes cada día. Por lo que abogaron por que la consejería que dirige Sira Repollés se plantee implantar peonadas en la Atención Primaria.

"Un problema de hace 11 meses"

La portavoz de Sanidad del PP, Ana Marín, ha denunciado este jueves que las demoras en Atención Primaria no se deben a un "fallo informático", sino que profesionales y pacientes las llevan denunciando desde hace más de 11 meses. "No es un fallo de la aplicación sino del Gobierno de Aragón, de su gestión y su falta de responsabilidad", ha subrayado al tiempo que ha reconocido que aunque la consejera Mayte Pérez ha pedido disculpas por sus palabras, no han sido "excesivamente claras". Y, ha apostillado, que desde la bancada popular no se ha pedido su dimisión, como si hicieron los médicos, por que saben que tiene "demasiado orgullo" para dimitir.